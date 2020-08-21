Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Maske denetiminde yağmuru bahane etti Söyledikleri pes dedirtti
DÜZCE TÜRKİYE

Düzce haber: Maske denetiminde yağmuru bahane ederek maskeyi başına taktı

Maske denetiminde yağmuru bahane etti: Söyledikleri 'pes' dedirtti

Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, maskesiz gezenleri uyardı. Yağmur yağdığı için maske takmadığını belirten vatandaş, "Yağmur yağıyor o zaman maskeyi başıma takayım" diyerek kendini savundu. Vatandaşa polis ekiplerinin ikinci uyarısı sonrasında maskesini takarak uzaklaştı.

Haber Merkezi İHA
Yağmuru bahane ederek maskesini kafasına takana vatandaşı polisler uyardı.
Yağmuru bahane ederek maskesini kafasına takana vatandaşı polisler uyardı.

Düzce’de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimlerde polisi gören maskesiz vatandaşların bazıları maske takmaya çalışırken, bazıları da yanlış taktığı maskesini düzeltmeye çalıştı. Düzce’nin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip mevkilerinden Atatürk Bulvarı’nda yapılan denetimlerde yanlış maske takanlar polis ekipleri tarafından uyarılırken, maskesi olmayan vatandaşlara ekipler tarafından maske verildi.

Akıl almaz olay: Denizli'de testi pozitif çıktı, Muğla’da düğünde yakalandı
KORONAVİRÜS
Akıl almaz olay: Denizli'de testi pozitif çıktı, Muğla’da düğünde yakalandı

Denetimler sırasında bir vatandaşın ise maskesini çenesinin altına taktığını gören polis ekipleri, şahsı uyardı. Yağmur yağdığı için maske takmadığını belirten vatandaş, “Yağmur yağıyor o zaman maskeyi başıma takayım” diyerek kendini savundu. Vatandaşa polis ekiplerinin ikinci uyarısı sonrasında maskesini takarak uzaklaştı.

Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı: Vaka sıçraması yaşanıyor büyük risk taşıyorlar
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı: Vaka sıçraması yaşanıyor büyük risk taşıyorlar

Polis ekipleri, Atatürk Bulvarı’nda yapılan denetim sonrası İstanbul Caddesi ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda denetimlere devam etti.


Şanssızlığın böylesi: 4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, koronavirüs kaptı
KORONAVİRÜS
Şanssızlığın böylesi: 4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, koronavirüs kaptı

Abone Ol Google News
4 indirimbirden bekleniyor

4 indirim
birden bekleniyor

Doğal gaz keşfi iddiaları heyecana yol açtı.
Aferin size çocuklar

Aferin size çocuklar

Arkadaşının omzuna çıkıp bayrağı düzeltti...
Tele1de konuşan Prof. Çapoğlu: Erdoğan istifa ederse dolar 5 TL olur, ortaçağ karanlığından cumhuriyet aydınlığına çıkarız

​Yüzlercesi aynı anda havalanıp hedefe yöneliyor.

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

Erciyes Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirildi.
Araçlar mahsur kaldı

Araçlar mahsur kaldı

​İstanbul'da yağış sonrası yollar göle döndü.

Yunanistan'ın Türkiye ile savaşı göze alması Atina için tam bir aptallık.
Bakasetas'da <br>sona doğru

Bakasetas'da
sona doğru

​​Fenerbahçe, bir transferi daha bitiriyor.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Faturalar<br>3 ay ertelenecek

Faturalar
3 ay ertelenecek

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milan'ın teklifi <br>reddedildi

Milan'ın teklifi
reddedildi

​​Abdülkadir için istenilen bonservis ortaya çıktı.
Meteoroloji'den<br>İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'den
İstanbul'a uyarı

​Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat...
Polis kapıları<br>tek tek çalıp uyardı

Polis kapıları
tek tek çalıp uyardı

​İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.