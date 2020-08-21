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Koronavirüs Akıl almaz olay Denizlide testi pozitif çıktı, Muğlada düğünde yakalandı
TÜRKİYE

Akıl almaz olay: Denizli'de testi pozitif çıktı, Muğla’da düğünde yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların 'evde kal' çağrılarına rağmen vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor. Denizli'de koronavirüs testi pozitif çıkan bir vatandaşın, Muğla’da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Salgına davetiye çıkaran vatandaşın tedbirsizliğinin tespit edilmesinin ardından, filyasyon çalışması başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Denizli'de koronavirüs testi pozitif çıkan hasta Muğla’da düğüne gitti.
Denizli'de koronavirüs testi pozitif çıkan hasta Muğla’da düğüne gitti.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, geçtiğimiz günlerde iki gelin adayının koronavirüse yakalandığını ve bu yüzden kendi düğünlerine katılamayacağını belirtmişti. Dün akşam saatleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif gelen bir kişiyi Muğla tarafından bir düğünde bulduklarını ve sağlık ekiplerinin düğünde filyasyon çalışması yapacağını belirtti.

Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı
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Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı


“El ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak maske, mesafe, hijyen”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Öztürk, “An itibari ile Kovid pozitif gelen bir kişiyi maalesef ki Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. Maske, mesafe, hijyen dedik. Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedaviye hem de hastalık yayılmasın diye bilgilendirmeye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak maske, mesafe, hijyen. Sizlere iyi uykular biz işteyiz. Kalın sağlıcakla” dedi.

Evde karantinada olması gerekirken düğüne katıldı: Davetlilerin kimlikleri kontrol edilirken yakayı ele verdi
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Virüs böyle yayılıyor: Karantinada olması gerekiyordu, seyahatte yakalandı
Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Edirne'de, karantinada olması gereken kişi seyahatte jandarma tarafından kontrol noktasında yakalandı.

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