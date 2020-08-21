Akıl almaz olay: Denizli'de testi pozitif çıktı, Muğla’da düğünde yakalandı

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, geçtiğimiz günlerde iki gelin adayının koronavirüse yakalandığını ve bu yüzden kendi düğünlerine katılamayacağını belirtmişti. Dün akşam saatleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif gelen bir kişiyi Muğla tarafından bir düğünde bulduklarını ve sağlık ekiplerinin düğünde filyasyon çalışması yapacağını belirtti.

KORONAVİRÜS Karantinada olması gerekirken parkta yakalandı



“El ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak maske, mesafe, hijyen”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Öztürk, “An itibari ile Kovid pozitif gelen bir kişiyi maalesef ki Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. Maske, mesafe, hijyen dedik. Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedaviye hem de hastalık yayılmasın diye bilgilendirmeye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak maske, mesafe, hijyen. Sizlere iyi uykular biz işteyiz. Kalın sağlıcakla” dedi.

GÜNDEM Evde karantinada olması gerekirken düğüne katıldı: Davetlilerin kimlikleri kontrol edilirken yakayı ele verdi

FOTOĞRAF 8 Alınan bilgiye göre, hakkında karantina kararı bulunan G.Ö. Ankara'dan Edirne'ye gitmek üzere otobüsle yola çıktı. Jandarma ekipleri, Edirne girişinde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında karantinada olması gerekirken yolculuk eden G.Ö'yü tespit etti. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten G.Ö'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 24 saat esasıyla kente girişlerde kontrollerini sürdürüyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan sorgulamada, askerler kimliklere el sürmeden kontrolü yapıyor. Özel bir yazılımla kimliği okuyan sistem sayesinde gerekli sorgulama yapılıyor. Sorgulama kapsamında karantinada olması gerekirken kural ihlali yapanlar da tespit edilebiliyor. Vatandaşlar, uygulamanın son derece yerinde olduğunu ifade ederek, aksi halde salgının bireysel hatalarla daha da artacağını belirtti. Virüs böyle yayılıyor: Karantinada olması gerekiyordu, seyahatte yakalandı Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Edirne'de, karantinada olması gereken kişi seyahatte jandarma tarafından kontrol noktasında yakalandı. BiP'te paylaş

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