Edirne'de gönüllü karantina başladı: Cami ve kahveler kapatıldı
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde salgının yayılmasını önlemek için köylüler, gönüllü karantina uygulaması başlattı. Camiler, kahvehaneler ve diğer işletmelerin kapatıldığı köylerde, düğün ve mevlitler de yasaklandı. Osmanlı köyünün muhtarı Arif Aytaç, "Vaka sayısı 24 kişiydi, şu anda 21'e düştü. Halkımızla görüşerek kendi isteğimizle kapanmaya gittik. Zaruri ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkılmasını yasakladık" dedi.
Son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı, yaklaşık 1200 nüfuslu köyde, bazı vatandaşların testinin pozitif çıkması üzerine kısmi kapanma kuralları uygulanması kararlaştırıldı. Köyde yaşayan vatandaşların bir araya gelmelerini önlemek için kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretlerinin yapılmaması hususunda uyarılar yapıldı.
Vaka sayısı düştü
Osmanlı köyünün muhtarı Arif Aytaç, vaka sayılarının artmasına karşılık tedbir alıp gönüllü karantinaya başladıklarını, bunun da faydasını gördüklerini ifade etti. Köylerindeki vaka sayısının 24'ten 11'e düştüğünü, virüsün bulaşmasını engellemek için bir hafta önce gönüllü karantina kararı aldıklarını belirtti.
"Herkes kendi önlemini alsın, kendisini korusun"
Karantina kapsamında toplu halde bulunulan alanların kapatıldığını, düğün ve mevlitlerin de yasaklandığını vurgulayan Aytaç, kurallara tüm vatandaşların uymasıyla vaka sayılarının düşmeye başladığını belirtti. Köy sakinlerinden Fatma Erkan, köyde vaka sayılarının artmasından dolayı tedbirlerin arttırıldığını söyledi. Acil olmadıkça dışarıya çıkmadıklarını belirten Erkan "Herkes kendi önlemini alsın, kendisini korusun. Biz dışarı çıkmıyoruz, komşulara bile gitmiyoruz. Kahvehaneler kapalı, her yer kapalı, herkesin kurallara uymasını istiyoruz." dedi.
Halime Özer ise köy sakinleri olarak gönüllü karantina uyguladıklarını dile getirdi. Herkesin kurallara uymasını isteyen Özer, bir an önce salgının sona ermesini diledi. Daha önce de ilçeye bağlı iki köyde gönüllü karantina uygulamasına gidilmişti.