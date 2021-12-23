Edirne'de gönüllü karantina başladı: Cami ve kahveler kapatıldı

Son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı, yaklaşık 1200 nüfuslu köyde, bazı vatandaşların testinin pozitif çıkması üzerine kısmi kapanma kuralları uygulanması kararlaştırıldı. Köyde yaşayan vatandaşların bir araya gelmelerini önlemek için kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretlerinin yapılmaması hususunda uyarılar yapıldı.

Vaka sayısı düştü

Osmanlı köyünün muhtarı Arif Aytaç, vaka sayılarının artmasına karşılık tedbir alıp gönüllü karantinaya başladıklarını, bunun da faydasını gördüklerini ifade etti. Köylerindeki vaka sayısının 24'ten 11'e düştüğünü, virüsün bulaşmasını engellemek için bir hafta önce gönüllü karantina kararı aldıklarını belirtti.

"Herkes kendi önlemini alsın, kendisini korusun"

Karantina kapsamında toplu halde bulunulan alanların kapatıldığını, düğün ve mevlitlerin de yasaklandığını vurgulayan Aytaç, kurallara tüm vatandaşların uymasıyla vaka sayılarının düşmeye başladığını belirtti. Köy sakinlerinden Fatma Erkan, köyde vaka sayılarının artmasından dolayı tedbirlerin arttırıldığını söyledi. Acil olmadıkça dışarıya çıkmadıklarını belirten Erkan "Herkes kendi önlemini alsın, kendisini korusun. Biz dışarı çıkmıyoruz, komşulara bile gitmiyoruz. Kahvehaneler kapalı, her yer kapalı, herkesin kurallara uymasını istiyoruz." dedi.

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FOTOĞRAF 12 Alınan bilgilere göre, Edirne’nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı. Mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı. Belediye yasak getirdi <br><br> Karantina uygulanan köyler ile ilgili Havsa Belediyesi de radikal karar aldı. Havsa Belediyesi’nden yapılan duyuruda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda oluşan mavi dil hastalığı sebebiyle, Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi. Hayvan sahipleri aşı yaptırma telaşı içerisinde <br><br> Edirne’nin Abalar Köyü’nde yaşayan Nedim Buruldağı, Mavi Dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını söyledi. Koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlatan Buruldağı, ikamet ettiği Abalar Köyü’nün de karantinada olduğunu belirtti. Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da, komşu köylerde hayvanlarda Mavi Dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı. Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı Edirne’de kırmızı alarm: Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı Edirne'de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kan emen sinekle bulaşan 'mavi dil' hastalığı belirtileri görülmesi üzerine 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

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Halime Özer ise köy sakinleri olarak gönüllü karantina uyguladıklarını dile getirdi. Herkesin kurallara uymasını isteyen Özer, bir an önce salgının sona ermesini diledi. Daha önce de ilçeye bağlı iki köyde gönüllü karantina uygulamasına gidilmişti.