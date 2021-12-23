Koronavirüs Edirnede gönüllü karantina başladı Cami ve kahveler kapatıldı
TÜRKİYE

Edirne'de gönüllü karantina başladı: Cami ve kahveler kapatıldı

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde salgının yayılmasını önlemek için köylüler, gönüllü karantina uygulaması başlattı. Camiler, kahvehaneler ve diğer işletmelerin kapatıldığı köylerde, düğün ve mevlitler de yasaklandı. Osmanlı köyünün muhtarı Arif Aytaç, "Vaka sayısı 24 kişiydi, şu anda 21'e düştü. Halkımızla görüşerek kendi isteğimizle kapanmaya gittik. Zaruri ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkılmasını yasakladık" dedi.

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Haber Merkezi AA
Edirnede gönüllü karantina başladı: Cami ve kahveler kapatıldı
Edirne'de gönüllü karantina başladı.

Son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı, yaklaşık 1200 nüfuslu köyde, bazı vatandaşların testinin pozitif çıkması üzerine kısmi kapanma kuralları uygulanması kararlaştırıldı. Köyde yaşayan vatandaşların bir araya gelmelerini önlemek için kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretlerinin yapılmaması hususunda uyarılar yapıldı.

Vaka sayısı düştü

Osmanlı köyünün muhtarı Arif Aytaç, vaka sayılarının artmasına karşılık tedbir alıp gönüllü karantinaya başladıklarını, bunun da faydasını gördüklerini ifade etti. Köylerindeki vaka sayısının 24'ten 11'e düştüğünü, virüsün bulaşmasını engellemek için bir hafta önce gönüllü karantina kararı aldıklarını belirtti.

"Herkes kendi önlemini alsın, kendisini korusun"

Karantina kapsamında toplu halde bulunulan alanların kapatıldığını, düğün ve mevlitlerin de yasaklandığını vurgulayan Aytaç, kurallara tüm vatandaşların uymasıyla vaka sayılarının düşmeye başladığını belirtti. Köy sakinlerinden Fatma Erkan, köyde vaka sayılarının artmasından dolayı tedbirlerin arttırıldığını söyledi. Acil olmadıkça dışarıya çıkmadıklarını belirten Erkan "Herkes kendi önlemini alsın, kendisini korusun. Biz dışarı çıkmıyoruz, komşulara bile gitmiyoruz. Kahvehaneler kapalı, her yer kapalı, herkesin kurallara uymasını istiyoruz." dedi.

Edirne’de kırmızı alarm: Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı
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Alınan bilgilere göre, Edirne’nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu.
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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı. Mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı.
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Belediye yasak getirdi <br><br> Karantina uygulanan köyler ile ilgili Havsa Belediyesi de radikal karar aldı. Havsa Belediyesi’nden yapılan duyuruda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda oluşan mavi dil hastalığı sebebiyle, Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi.
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Hayvan sahipleri aşı yaptırma telaşı içerisinde <br><br> Edirne’nin Abalar Köyü’nde yaşayan Nedim Buruldağı, Mavi Dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını söyledi.
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Koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlatan Buruldağı, ikamet ettiği Abalar Köyü’nün de karantinada olduğunu belirtti. Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da, komşu köylerde hayvanlarda Mavi Dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı.
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Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
Title
Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı
Title
Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı
Title
Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı
Title
Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı
Title
Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı
Title
Edirne’de kırmızı alarm Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı
Edirne’de kırmızı alarm: Kan emen sinek bulaştırdı, 8 köyde ‘mavi dil’ karantinası başlatıldı
Edirne'de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kan emen sinekle bulaşan 'mavi dil' hastalığı belirtileri görülmesi üzerine 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

  • Halime Özer ise köy sakinleri olarak gönüllü karantina uyguladıklarını dile getirdi. Herkesin kurallara uymasını isteyen Özer, bir an önce salgının sona ermesini diledi. Daha önce de ilçeye bağlı iki köyde gönüllü karantina uygulamasına gidilmişti.

Edirne'de yazlıkçılar korona korkusuyla dönmüyor: Soba kurup kışa hazırlanıyorlar
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Koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine, yazlıkları bulunan vatandaşların bir kısmı yaz tatillerini uzattı. Saros Körfezi kıyısında bulunan Edirne'nin turistik ilçesi Enez'de yazlıkları bulunan vatandaşlar, kışı geçirmek için hazırlık yapmaya başladı.
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İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den ilçedeki yazlıklarına gelenler, doğalgaz bulunmayan evlerinde sobaları kurdu. Büyük çoğunluğu emeklilerden oluşan tatilciler, Enez'de kalarak hem koronavirüsten korunup hem de doğal yaşamda kendilerini güvende hissettiklerini dile getirdi.
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Kurdukları sobaların üzerinde yemeklerini pişirip, çaylarını demleyen tatilciler, salgın nedeniyle kalabalıktan uzaklaşıp, doğal bir yaşamı tercih ettiklerini söyledi.
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kışı geçirmek için Enez'e gelen emekli Melek Yönel (68), koronavirüs salgını nedeniyle yazlıklarına geldiklerini söyledi. Kurdukları soba üzerinde yemeklerini pişirip, çaylarını demlediklerini belirten Yönel, \"Salgında kalabalıktan kaçıyoruz. Burada hava temiz. Burada doğalgaz olmadığı için soba kurduk ama iyi ki burada kalmışız. Soba sıcaklığı çok daha güzel. Salgın geçene kadar burada kalmayı düşünüyoruz\" dedi.
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Hem kendilerini hem de çocuklarını düşündükleri için yazlıklarında kaldıklarını belirten eşi Alaatin Yönel, (70) ise, \"Covid-19 bize bahane oldu, tatilimizi uzattık. Yaşımız itibari ile hem kendimizi hem çocuklarımızı düşündüğümüz için yazlıkta kaldık. Allah ömür verirse burada kalmaya devam edeceğiz. Balık tutmaya gidiyoruz, ormanda geziyoruz. Sobamızı kurduk, ben sobayı yakıyorum, eşim yemek yapıyor\" diye konuştu.
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Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da yaşayan emekli Nurcan Sezer, Enez'de kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, \"İstanbul'a dönecektik ama koronavirüs salgını olduğu için dönemedik. Yazlıkçılar ilk defa burada bu kadar uzun kaldık, çok mutluyuz. Burada yazlıkçı arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Telefon yok, bilgisayar yok ve eskiden olduğu gibi komşularımızla sohbet ettiğimiz o günlere geri döndük\" dedi.
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Soba kurup, koronavirüs salgını bitene kadar yazlıklarında kalacaklarını söyleyen emekli Necdet Dıramalı, daha önce kışın, sitelerinde kimsenin kalmadığını belirtti. Salgın nedeniyle çok insanın evlerine soba kurup, kışı geçirmeye hazırlandığını belirten Dıramalı, \"Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kurdukları sobalar, elektrikli ısıtıcılarla yaşamlarını sürdürüyorlar.
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Burada ortam sakin ve en önemlisi koronavirüs salgınından ve her türlü hastalıklardan korunmak için ailemizi, komşularımızı yakınlarımızı etkilememek ve bu hastalığa yakalanmamak için burada kalıyoruz. Salgın bitene kadar burada kalmayı düşünüyoruz. Kışlık yakacağımız yeterli olacak şekilde var\" ifadelerini kullandı.
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Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, \"İlçemizde 7 bin 500 yazlık konutumuz var, bunlardan yaklaşık bin 200 civarı dolu. Bursa, İstanbul, Tekirdağ gibi illerden gelenleri kapsıyor. Koronavirüs salgınının artması sebebiyle ilçemize talepler de artıyor. Yazlıklarda kalan sayımız her geçen gün artmakta.
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Kışın 4 bin 200 olan nüfusumuz bu artış ile birlikte 6 bine yaklaştı. Enez Belediyesi olarak Edirne Valiliği ile ortak yürüttüğümüz çalışma ile mahalle, iş yerleri ve alışveriş noktalarını sürekli dezenfekte edip, salgına karşı önlemlerimize devam ediyoruz\" diye konuştu.
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Edirne'de yazlıkçılar korona korkusuyla dönmüyor: Soba kurup kışa hazırlanıyorlar
Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki turistik ilçesi Enez'de yazlıkları bulunan vatandaşlar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle memleketlerine dönmedi. Yazlıkçılar, kış için hazırlık yapıp, soba kurdu. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, 7 bin 500 yazlık konuttan 1200'ünün dolu olduğunu belirterek, "Kışın 4 bin 200 olan nüfusumuz, bu artış ile birlikte 6 bine yaklaştı" dedi.


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