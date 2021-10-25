Koronavirüs En şanssız koronavirüs hastası Tarihe geçti
DÜNYA

En şanssız koronavirüs hastası: Tarihe geçti

Koronavirüs dünya genelinde milyonlarca cana mal olurken bir hastanın virüsü yenmesi tam 335 gün sürdü. Söz konusu vaka koronavirüsü mercek altına alan bilim insanlarına bulunması çok güç bir şans sundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
En şanssız koronavirüs hastası: Tarihe geçti
Foto: Arşiv.

Kanseri yenen bir hastanın 335 gün boyunca koronavirüs ile mücadele ederek şimdiye kadar bildirilen en uzun COVID-19 vakası olduğu açıklandı.

  • Live Science'ta yer alan habere göre, yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüsü yenmeye çalışan adı açıklanmayan 47 yaşındaki kadının virüsü 2020 baharında kaptığı ve o günden beri tedavi gördü.

Talihsiz kadın ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin hastanesine kaldırıldı, taburcu edildiği dönemde dahi evde oksijen desteği almak zorunda kaldı.

1 YIL BOYUNCA AYNI VİRÜSÜ TAŞIDI

COVID-19 enfeksiyonunun ilk döneminde toplanan örnekleri inceleyen uzmanlar virüs suşunun değişmediğini belirledi. Başka bir deyişle hasta neredeyse bir yıl boyunca aynı virüsü barındırmaya devam etti.

  • Hastanın daha önce gördüğü lenfoma tedavisi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığı ve koronavirüsün hastanın vücudunda bu kadar uzun süre kalabilmesinin nedeninin bu olduğu düşünülüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'Kovid-19 aşısı zorunlu olsun' önerisi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'Kovid-19 aşısı zorunlu olsun' önerisi

Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı
KORONAVİRÜS
Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı

DSÖ salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu
KORONAVİRÜS
DSÖ salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu
81 ilde aynıanda sahaya indiler

81 ilde aynı
anda sahaya indiler

​Dört gün sürecek denetim seferberliği başladı.
Android desteği yolda

Android desteği yolda

​Bir geliştirici, Windows 11'de Google Play'i çalıştırmayı başardı
Büyükçekmecede başıboş inekler trafiği birbirine katttı

Yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.