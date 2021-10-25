En şanssız koronavirüs hastası: Tarihe geçti

Kanseri yenen bir hastanın 335 gün boyunca koronavirüs ile mücadele ederek şimdiye kadar bildirilen en uzun COVID-19 vakası olduğu açıklandı.
- Live Science'ta yer alan habere göre, yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüsü yenmeye çalışan adı açıklanmayan 47 yaşındaki kadının virüsü 2020 baharında kaptığı ve o günden beri tedavi gördü.
Talihsiz kadın ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin hastanesine kaldırıldı, taburcu edildiği dönemde dahi evde oksijen desteği almak zorunda kaldı.
1 YIL BOYUNCA AYNI VİRÜSÜ TAŞIDI
COVID-19 enfeksiyonunun ilk döneminde toplanan örnekleri inceleyen uzmanlar virüs suşunun değişmediğini belirledi. Başka bir deyişle hasta neredeyse bir yıl boyunca aynı virüsü barındırmaya devam etti.
- Hastanın daha önce gördüğü lenfoma tedavisi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığı ve koronavirüsün hastanın vücudunda bu kadar uzun süre kalabilmesinin nedeninin bu olduğu düşünülüyor.