Koronavirüs Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı
DÜNYA

Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının takviye dozunun virüse karşı yüzde 95,6 oranında etkili olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı
Foto: Arşiv.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının takviye dozunun virüse karşı yüzde 95,6 oranında etkili olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozunun 3’üncü aşama klinik denemelerinde aşının yaş, cinsiyet, ırk ve sağlık durumundan bağımsız olarak yüzde 95,6 oranında etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

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10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde deneklere ikinci dozdan ortalama 11 ay sonra 30 mikrogramlık takviye dozu ya da plasebo yapıldığı vurgulanan açıklamada, plasebo olan kişilerde 109 Kovid-19 vakası görülürken takviye aşısı olanlarda yalnızca 5 kişide vaka görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, araştırma sonucunun Pfizer’ın Kovid-19 aşısının etkisinin zamanla düştüğünü teyit ettiğinin de altı çizildi.

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Pfizer’ın Başkanı Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar insanları bu hastalıktan korumak konusunda takviye aşılarının faydasını ortaya koydu. Dünyada aşı olmamış kesimlerin aşıya ulaşmasını sağlamanın yanı sıra takviye aşıların da bu salgınla mücadelede önemli bir yeri bulunduğuna inanıyoruz" dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eylül ayında Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunun 65 yaş üzeri ve risk altında çalışan kişilere yapılmasını onaylamıştı.

FDA, dün, Moderna veya Johnson Johnson aşısı olmuş kişilerin isterlerse Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunu olmalarına da onay vermişti.

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