Hayat Uğur Şahin ve Özlem Türeci müjdeyi verdi Kanser aşısı yolda
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Uğur Şahin ve Özlem Türeci müjdeyi verdi: Kanser aşısı yolda

Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, pandeminin geleceği ve kanser aşıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pandeminin ne zaman biteceği sorusuna Türeci, "Pandeminin korkutucu kısmı bir süre sonra sona erecek ancak hastalık grip gibi olacak. Aşılarımızı olacağız ve uzun bir süre hastalığa karşı korunacağız" dedi. Şahin ise üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini ve amaçlarının kanser hastalığında nüksetme probleminin önüne geçmek olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Uğur Şahin ve Özlem Türeci müjdeyi verdi: Kanser aşısı yolda
Uğur Şahin ve Özlem Türeci

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Yunan basınına açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün geleceğine dair yaptıkları açıklamada üçüncü doz aşının önemine dikkat çeken Uğur Şahin ve Özlem Türeci, mRNA tabanlı kanser aşısının da yolda olduğunu aktardı.

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''ÜÇÜNCÜ DOZ ENFEKSİYONUN TAMAMEN ÖNÜNE GEÇECEK''

Şahin, ikinci doz aşının ağır koronavirüs hastalığına karşı koruma sağladığını, bununla birlikte yapılacak üçüncü doz güçlendirici aşıyla enfeksiyonun tamamen önüne geçilebileceğini vurguladı. Türeci ise aşılarda kullandıkları teknolojiyi pandemi öncesinde aslında kanser aşısı geliştirmek için kullandıklarını söylerken, kanser aşılarının halihazırda hastalara uygulanmak üzere tasarlandığını ve çok yüksek bir bağışıklık tepkisini harekete geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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  • Türeci, aynı teknolojiyi kullanan koronavirüs aşılarının da aslında çok daha ağır bir hastalığa yani kansere karşı savaşmak üzere geliştirildiği için virüs üzerinde yüksek bir başarı sağladığını belirtti.

'2-3 YIL İÇERİSİNDE PİYASAYA ÇIKABİLİR''

Şahin, üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini ve amaçlarının kanser hastalığında nüksetme probleminin önüne geçmek olduğunu belirtti. Pandeminin ne zaman biteceğine dair soruya ise Türeci, "Pandeminin korkutucu kısmı bir süre sonra sona erecek ancak hastalık grip gibi olacak. Aşılarımızı olacağız ve uzun bir süre hastalığa karşı korunacağız." yanıtını verdi.

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