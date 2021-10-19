İngiltere'den Türkiye kararı: Karantina kaldırıldı

İngiltere'nin sadece Birleşik Krallık, AB, ABD, EFTA ülkelerindeki aşıları tanıması nedeniyle Türkiye'den Londra veya diğer şehirlere gidecek olanlara karantina süresi 10 gün ev karantinası olarak uygulanırken, ister Biontech isterse Sinovac aşılarını en az çift doz olmuş olsun ülkeye girişlerini takip eden 48 saat içerisinde ve sekizinci günde PCR testi ibraz etme zorunluluğu bulunuyordu. Fakat İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması sonrasında Türkiye'de yapılan aşıları da tanımasıyla artık İngiltere'de karantina süresi zorunluluğu kalktı. Türkiye’de yapılmış COVID-19 aşılarına dair sertifikaların İngiltere tarafından tanınacağı açıklandı.

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Sadece yolcu takip formu ve ikinci gün PCR yeterli

Böylece, İngiliz makamlarınca onaylanmış aşılardan biriyle (AstraZeneca, BioNTech, Moderna, Janssen) seyahatten 14 gün önce Türkiye’de tam olarak aşılanmış yolcular için, İngiltere’ye seyahat öncesinde Covid-19 testi yaptırılması, İngiltere’ye varışta beyan edecekleri adreste karantinaya girme ve varışlarını izleyen sekizinci günde PCR testi yaptırma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece yolcu takip formu (passenger locator form) doldurulması ve İngiltere’ye varıştan sonra ikinci günde PCR testi yaptırılması gerekecek. Söz konusu uygulama 11 Ekim 2021, saat 04:00 itibarıyla geçerli oldu.

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Ayrıca, Ekim ayı sonu itibarıyla, Türkiye’den İngiltere'ye giden tam olarak aşılanmış yolcuların ikinci gün PCR testi yerine, daha düşük maliyetli ve daha hızlı sonuç veren "lateral flow" (antijen) testi yaptırmaları da mümkün olacak.

Sinovac olanlara karantina zorunluluğu 5 güne indi

İngiltere’de onaylı aşılarla aşılanmamış yolcuların ise varışları öncesinde son 72 saat içinde PCR testi yaptırmaları, İngiltere’ye varışlarını izleyen 10 gün süresince beyan edecekleri adreste karantinaya girmeleri ve karantinanın 2. ve 8. gününde PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Bu durumdaki yolcular, arzu etmeleri halinde, tercihlerini İngiltere’ye varışta ibraz edilen yolcu takip formunda (passenger locator form) belirterek ve önceden rezerve ettirerek yaptırılacak beşinci gün testini yaptırarak, karantinalarını erken sonlandırabilecek.

1000 sterlinlik PCR yerine 72 sterline antijen

Bu arada önemli bir konu da PCR zorunluluğu yerine antijen testine izin verilmesi. PCR testleri özellikle Londra gibi şehirlerde 4 kişilik bir aile için 1000 sterlini geçiyor. Halbuki bir antijen testi hem çok daha hızlı sonuç verirken hem de kişi başı 18 sterline bulunabiliyor. Bu da 4 kişilik bir aile için 72 sterline düşen bir maliyet anlamına geliyor.