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Koronavirüs Fırsatçılar yine iş başında Ateş ölçerlerin fiyatı 70ten 700 liraya fırladı
TÜRKİYE

Fırsatçılar yine iş başında: Ateş ölçerlerin fiyatı 70’ten 700 liraya fırladı

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken, fırsatçılar ateş ölçeri karaborsaya düşürerek, fiyatının 10 kat artmasına sebep oldu. Salgın öncesi 70 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya yükseldi. Uzmanlar, vatandaşların cihazı alırken acele etmemesi ve duyarlı olmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadeleler sürerken, hastalık nedeni ile bazı maddeleri stoklayan fırsatçılar, fiyatların onlarca kat artmasına neden oldu. Önce maske fiyatlarını arttıran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Para ile maske satışı yasaktır" açıklamasının ardından geri adım atan fırsatçılar, şimdi de ateş ölçerleri karaborsaya düşürmeye başladı.

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Fırsatçılar, oda sıcaklığını ölçen ısı ölçerleri ateş ölçer diye satıyor.

Vatandaşlara uyarı

Yaklaşık 2 ay öncesine kadar 70-80 lira arasında satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya kadar yükseldi. Yaşanan fiyat artışlarına ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Türkiye’nin en büyük İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi Genel Müdürü Mehmet Narin, vatandaşlara ateş ölçer almak için acele etmemeleri uyarısında bulundu.

Ateş ölçerlerin fiyatı koronavirüsten önceki fiyatına oranla 10 kat arttı.

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"Fırsatçılar bazı malzemeleri kendilerine sektör yaptı"

  • Ateş ölçer fiyatlarının yükselmesinin fırsatçıların bir oyunu olduğunu belirten Narin, "Korona virüsün dünyaya yayılması ile birlikte maske, dezenfektan ve kolonyaya ilaveten ateş ölçer fiyatı da karaborsacılar tarafından fırsata çevrildi. Koronavirüsün dünyaya yayılmadan önce fiyatı 70 ila 80 lira arasında satışa sunulurken, bu fiyat bir anda 10 katına kadar çıkarak 600 ile 700 Türk lirası arasında yükseldi. Tabi vatandaşlarımızın buna çok kısa sürede rağbet göstermesiyle beraber bu işi fırsata çeviren fırsatçıların da iştahını kabartıyor." dedi.

"Isı ölçer cihazını ateş ölçer diye satıyorlar"


Fırsatçıların vatandaşların bu acele davranmasını fırsata çevirerek ortam ısı ölçer cihazlarını ateş ölçer olarak sattığına dikkat çeken Narin, "Fırsatçıların ortam ısı ölçer cihazını vatandaşlar anlamadığı için onlara ateş ölçer olarak sattığını gördük. Bu konuda özellikle bazı iş yerlerinin 11 Mayısta açılması ile beraber belki vatandaşlarımız bu tip ürünlere rağbeti artacaktır. Kendilerinden ricamız ve uyarımız bu tür ürünleri alırken acele etmemeleri istiyoruz. Bu cihaz tek başına korona virüsü tespit eden bir cihaz değildir ve tamamen ateş ölçümü için kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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