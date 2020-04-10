Koronavirüs Koronavirüs fırsatçıları akıllanmıyor Merdivenaltı ürünlere internette fahiş fiyat
TÜRKİYE

Koronavirüs fırsatçıları akıllanmıyor: Merdivenaltı ürünlere internette fahiş fiyat

Türkiye'de maske satışının yasaklanmasının ardından merdivenaltı ürünleri elinde kalan bazı firmalar, hijyenik paket adı altındaki kampanyalarla satışa devam ediyor. Kolonya, eldiven, antibakteriyel jel ve maskelerin yer aldığı paketler internet üzerinden satılıyor.

Haber Merkezi DHA
Fırsatçılar, ellerinde kalan maskeleri başka ürünlerle paket halinde satmaya çalışıyor.
Fırsatçılar, ellerinde kalan maskeleri başka ürünlerle paket halinde satmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e-devlet üzerinden yapılan başvuruyla maskelerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından merdivenaltı üretilen ürünleri elinde kalan bazı firmalar ise, maske satışında hijyenik paket fırsatçılığına başladı. Bazı internet siteleri yaptıkları kampanyalarla kolonya, eldiven, antibakteriyel jel, siperlik, gözlük ve maskeleri paket adı altında fahiş fiyatlara satıyor. Set içinde maske ismi geçmiyor.

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"Bu vatandaşı kandırmaktır"

Adı kullanılmadan maske satışının yapıldığını söyleyen Tüketiciyi Koruma Derneği TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, "Bir paket hazırlanıyor ve bu paketin içerisinde çeşitli izolasyon malzemeleri var. Yalnız maskeyi temin edemedikleri için vatandaşlar da grup ürünleri almak zorunda kalıyor. Yasak olduğu halde bu maskenin paket içine dahil edilmesi çok yanlış. Bu bir nevi vatandaşı kandırmaktır" dedi.

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"Yaptığınız alışverişten sorumlu değiller"

Bu satışların genellikle internet siteleri üzerinden yapıldığını söyleyen Uçan, şöyle konuştu:

  • “Özellikle internet sitelerinin bu tarz paketler oluşturup, sattığını görüyoruz. Tüketici mesafeli yapılan satışlarda 14 gün içerisinde almış olduğu üründe herhangi bir ayıp gördüğü takdirde iade etme hakkına sahiptir. Eğer maske amacına uygun değilse, koruyuculuğu düşükse iade etme hakkına sahipsiniz. Alışveriş yapılan internet sitesinin bu konuda ticari bir unvanı yoksa bu kişilerin mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Bu kişiler sizin yaptığınız alışverişten sorumlu da olmuyor."

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