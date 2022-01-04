Fransa'da salgın başlangıcından bu yana vaka rekoru: Sağlık Bakanı hastaneler konusunda uyardı

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 271 bin 686 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.
TOPLAM VAKA SAYISI 10 MİLYONU AŞTI
- Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 10 milyon 589 bin 505’e yükseldi. Son 24 saatte 351 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 124 bin 563’e ulaştı. Ülke genelinde 3 bin 665’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 20 bin 186 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
"OCAK ZOR GEÇECEK"
Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, Meclis’te yaptığı konuşmada, Ocak ayında hastanelerin zor durumda olacağını belirterek uyarıda bulundu.