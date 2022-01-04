Koronavirüs Almanyadan beklenen büyük Omicron dalgası için önlem Kuralları değiştirecekler
DÜNYA

Almanya'dan beklenen büyük Omicron dalgası için önlem: Kuralları değiştirecekler

Almanya, beklenen Omicron dalgasıyla başa çıkmak ve personel krizini önlemek için koronavirüs karantina kurallarında değişiklik yapmayı düşünüyor.

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Haber Merkezi AA
Almanyadan beklenen büyük Omicron dalgası için önlem: Kuralları değiştirecekler
(Arşiv)

Kamu yayıncısı ARD'deki habere göre, Omicron varyantının kuluçka süresinin daha kısa olması ve daha hafif hastalığa neden olduğu için enfekte kişiler ve yakın temasların karantina süreleri kısaltılabilir.

Daha kısa karantina süreleriyle hükümet, büyük bir Omicron dalgası olması durumunda sağlık ve diğer önemli kamu hizmetlerinde potansiyel personel eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.

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"Beşinci salgın dalgası" uyarısı

Bild gazetesi ise Robert Koch Enstitüsünün (RKI) karantina süresi hakkındaki önerilerini sunacağını ve cuma günü merkezi hükümet ve federal eyaletlerin temsilcilerinin yapacağı toplantıda bir karar alınacağını yazdı.

Alman sağlık yetkilileri, Omicron vakalarının sayısının her 2 ila 3 günde bir ikiye katlandığı ve yeni varyantın bu ay içinde büyük bir beşinci salgın dalgasına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

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Son 24 saatte 30 bin 561 vaka

RKI'dan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 30 bin 561 yeni vaka kaydedildi.

Yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısı 7 milyon 238 bin, aktif vaka sayısı ise 594 bin olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 356 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 112 bin 579'a yükseldi.

Ülkede 5 bin 204 yeni Omicron varyantı vakası bildirildi ve ülke genelindeki toplam sayı 35 bin 529'a çıktı.

Şu ana kadar Omicron varyantı kaynaklı 9 ölüm kaydedildi, Omicron ile enfekte olan 361 kişi hastanelere kaldırıldı.

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