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Koronavirüs Gaziantepte bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı
GAZİANTEP TÜRKİYE

Gaziantep haberleri: Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te bayram sonrası kutlama için babasının evine giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan hastanın ev karantinasında bulunan eşi, oğlu, babası, annesi ve kardeşi durumlarının ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Aynı aileden 5 kişi durumlarının ağırlaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Aynı aileden 5 kişi durumlarının ağırlaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te sanayide çalışan A.K., İslahiye ilçesine bağlı Şerikanlı Mahallesi’nde yaşayan anne ve babasının evine geçmiş bayram kutlaması için gitmiş, yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunu beklemeden bayram ziyaretine giden A.K.’nın testi pozitif çıkmıştı. A.K. hastaneye kaldırılırken A.K.’nin kaldığı baba evi de dahil toplam 12 ev ile bu evlerde yaşayan 66 kişi karantinaya alınmıştı.

Gaziantep'te geçmiş bayram kutlaması sonrası 62 kişi, 12 evde karantinaya alındı
GÜNDEM
Gaziantep'te geçmiş bayram kutlaması sonrası 62 kişi, 12 evde karantinaya alındı

İHA

A.K.’nın eşi G.K., oğlu O.Ö.K., babası M.K., annesi Z.K. ve engelli kardeşi M.K, durumlarının ağırlaşması sonucu İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen 5 kişinin de tat duyularını kaybettiği ve yüksek ateş gibi diğer belirtiler nedeniyle hastaneye başvuru yaptığı belirtildi. Hastanenin palyatif bölümüne yatırılan 5 kişiden numune alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

İHA

Şerikanlı Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 12 evde karantina devam ederken, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri karşılıyor.

Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı
FOTOĞRAF 7
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Gaziantep'te sanayide çalışan A.K., İslahiye ilçesine bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasının evine geçmiş bayram kutlaması için gitmiş, yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunu beklemeden bayram ziyaretine giden A.K.'nın testi pozitif çıkmıştı.
Title
A.K. hastaneye kaldırılırken A.K.'nin kaldığı baba evi de dahil toplam 12 ev ile bu evlerde yaşayan 66 kişi karantinaya alınmıştı.
Title
A.K.'nın eşi G.K., oğlu O.Ö.K., babası M.K., annesi Z.K. ve engelli kardeşi M.K, durumlarının ağırlaşması sonucu İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Title
Durumunun ağır olduğu öğrenilen 5 kişinin de tat duyularını kaybettiği ve yüksek ateş gibi diğer belirtiler nedeniyle hastaneye başvuru yaptığı belirtildi. Hastanenin palyatif bölümüne yatırılan 5 kişiden numune alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi.
Title
Şerikanlı Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 12 evde karantina devam ederken, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri karşılıyor.
Title
Title
Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'te bayram sonrası kutlama için babasının evine giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan hastanın ev karantinasında bulunan eşi, oğlu, babası, annesi ve kardeşi durumlarının ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


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