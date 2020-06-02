Gaziantep'te bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep’te sanayide çalışan A.K., İslahiye ilçesine bağlı Şerikanlı Mahallesi’nde yaşayan anne ve babasının evine geçmiş bayram kutlaması için gitmiş, yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunu beklemeden bayram ziyaretine giden A.K.’nın testi pozitif çıkmıştı. A.K. hastaneye kaldırılırken A.K.’nin kaldığı baba evi de dahil toplam 12 ev ile bu evlerde yaşayan 66 kişi karantinaya alınmıştı.

GÜNDEM Gaziantep'te geçmiş bayram kutlaması sonrası 62 kişi, 12 evde karantinaya alındı

İHA

A.K.’nın eşi G.K., oğlu O.Ö.K., babası M.K., annesi Z.K. ve engelli kardeşi M.K, durumlarının ağırlaşması sonucu İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen 5 kişinin de tat duyularını kaybettiği ve yüksek ateş gibi diğer belirtiler nedeniyle hastaneye başvuru yaptığı belirtildi. Hastanenin palyatif bölümüne yatırılan 5 kişiden numune alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

İHA

Şerikanlı Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 12 evde karantina devam ederken, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri karşılıyor.