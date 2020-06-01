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GAZİANTEP TÜRKİYE

Gaziantep'te geçmiş bayram kutlaması sonrası 62 kişi, 12 evde karantinaya alındı

Gaziantep'te geçmiş bayram kutlaması sonrası 62 kişi, 12 evde karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, gecikmeli olarak ailesiyle bayramlaşan kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, temas kurduğu belirlenen 62 kişi 12 evde karantinaya alındı. Karar sonrası evlerin girişlerine şerit çekilerek, uyarı yazısı asıldı.

Haber Merkezi DHA
Karar sonrası evlerin girişlerine şerit çekilerek, uyarı yazısı asıldı.
Karar sonrası evlerin girişlerine şerit çekilerek, uyarı yazısı asıldı.

Gaziantep'te fabrika işçisi olarak çalışan A.K. (32), bayramda uygulanan kısıtlamanın sona ermesinin ardından İslahiye'nin Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitti. Ailesi ve yakınları ile bayramlaşan A.K.'nin daha yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirlenince hastanede tedaviye alındı.

AA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 ev karantinaya alındı.

Durumun anlaşılmasının ardından filyasyon ekibi de A.K.'nin temasta bulunduğu kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda, A.K.'nin bayramlaşmak için gittiği baba evinde temas kurduğu 62 kişiye ulaşıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 12 evde yaşayan 62 kişi karantinaya alındı. Karantinaya alınan evler çevresine jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

AA
Karar sonrası evlerin girişlerine şerit çekilerek, uyarı yazısı asıldı.

Şerikanlı Mahallesi'nde karantina sonrasında cami hoparlöründen de anons yapılarak karantina uygulaması duyuruldu ve vatandaşlardan birbirlerine misafirliğe gitmemesi istendi.

Gaziantep'te geçmiş bayram kutlamasına gitti 12 ev karantinaya alındı
FOTOĞRAF 11
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Gaziantep'deki olay, İslahiye ilçesine bağlı, merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde meydana geldi.
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Şahinbey'de ikamet eden ve organize sanayide çalışan A.K., geçmiş bayram ziyareti için İslahiye'nin Şerikanlı Mahallesi'nde ikamet eden babasının evine geldi.
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İş arkadaşı pozitif çıkan A.K.'nin Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde verdiği testin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine A.K., tedavi için Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Öte yandan, A.K.'nın ziyaret ettiği öğrenilen Şerkanlı Mahallesi'nde 11, Yeşilyurt Mahallesi'nde 1, Gaziantep merkeze bağlı Şahinbey'de 2 olmak üzere toplam 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı.
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İlçe Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışması ile bu evler karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.
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Karantinaya alınan evlerin girişlerine şerit çekilerek karantinada olduğuna dair uyarı yazısı asıldı.
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Gaziantep'te geçmiş bayram kutlamasına gitti 12 ev karantinaya alındı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden İslahiye ilçesindeki baba evine geçmiş bayram kutlaması için giden kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 12 ev karantinaya alındı.


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