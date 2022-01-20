Koronavirüs Güney Afrikadan umut veren çalışma O hastalığa karşı koruyor
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Güney Afrika'dan umut veren çalışma: O hastalığa karşı koruyor

Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği Güney Afrika'dan pandeminin sonunun yaklaştığını gösteren umut verici bir çalışma geldi. Omicron'a yakalanan kişilerin, ciddi hastalığına neden olan Delta varyantına karşı korunduğunu ortaya koydu

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Haber Merkezi AA
Güney Afrikadan umut veren çalışma: O hastalığa karşı koruyor
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Güney Afrika merkezli araştırmacılar, Omicron varyantı tarafından yönlendirilen güçlü bir corona virüs enfeksiyonu dalgasının, daha az şiddetli hastalığa neden olduğu ve Delta varyantına karşı koruma sağladığı için pandeminin sonunu hızlandırabileceğini söyledi.

Kasım ve Aralık aylarında Omicron varyantı ile enfekte olmuş 23 kişiden alınan numuneleri kullanan bir laboratuvar çalışması, daha önce Delta varyantına yakalananlara Omicron bulaşabileceğini, ancak Omicron ile enfekte olanların Delta varyantına yakalanamayacağını buldu.

İLK VERİLER OMİCRON'UN DAHA AZ CİDDİ HASTALIĞA NEDNE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Bununla birlikte Omicron, Delta'dan önemli ölçüde daha bulaşıcı olsa da, Omicron enfeksiyonları dalgası yaşayan ilk ülke olan Güney Afrika dahil pek çok ülkeden alınan hastane ve ölüm verileri, daha az ciddi hastalığa neden olduğunu gösteriyor.

Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden Alex Sigal liderliğindeki çalışmanın yazarları, "Böyle bir yer değiştirmenin sonuçları, Omicron'un gerçekten Delta'dan daha az patojenik olup olmadığına bağlı olacaktır. Öyleyse, Covid-19’un şiddetli hastalık insidansı azalacak ve enfeksiyon bireyler ve toplum için daha az rahatsız edici hale gelecektir” dedi.

  • Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre, ülkede Omicron dalgası sırasında ölümler Delta kaynaklı dalgalanma sırasında görülen oranın yaklaşık yüzde 15'inde zirve yaparken, hastaneye yatışlar Delta'nın neden olduğu akışın yüzde 60'ında zirve yaptı.

Diğer taraftan araştırmacılar, çalışmaya katılan 23 katılımcıdan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını, ancak yalnızca birinin ek oksijene ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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