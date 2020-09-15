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Koronavirüs Haliçte deniz üzerinde ceset çıktı Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler
TÜRKİYE

Haliç'te deniz üzerinde ceset çıktı: Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler

Haliç'te denizin üzerinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Köprü üzerinde bulunan vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak olay yerindeki inceleme çalışmalarını izlemek için birbirleriyle yarıştı.

Haber Merkezi DHA
Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.
Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.

Haliç Metro Köprüsü ayaklarında meydana gelen olayda, su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.
  • İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Polisi ekipleri su üzerindeki kişiyi alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise sudan çıkarılan kişi üzerinde yaptıkları incelemelerde 40 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.

ÇALIŞMALARI İZLEMEK İSTERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Haliç Metro Köprüsü üzerinde bulunan vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak olay yerindeki inceleme çalışmalarını izlemek için birbirleriyle yarıştı.

Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.

Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar ekipler tarafından uyarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından 40 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kişinin intihar ederek mi yoksa boğularak mı hayatını kaybettiği yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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