Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Hindistan, Çin ve Güney Korede Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
DÜNYA

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de 600'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Haber Merkezi AA
Hindistan'da test
Hindistan'da test

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 644 bin 222'ye çıktı.

Ülkede 482 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 182'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 100 bin 792'ye ulaştı.

  • Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

AA
Hindistan

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 600'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 631 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 37 bin 546'ya çıktı.

  • Bu, 663 vakanın saptandığı 5 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.Güney Kore'de virüse yakalanan 29 bin 128 kişi sağlığına kavuştu. Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 5 kişi ölürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 545'e çıktı.

AA
Güney Kore

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

  • Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 619'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 706 kişi iyileşti.

4. kural artık aşı
KORONAVİRÜS
4. kural artık aşı
Abone Ol Google News
Her biri en az bir kilo ağırlığında

Her biri en az bir kilo ağırlığında

​Avcılar sahiline cuma günü inenler gördükleri karşısında şaşırdı.
Ağrıda yürek yakan olay

Ağrı'da yürek yakan olay

​Yangında ölen baba ve iki evladı yan yana toprağa verildi.
Colin Kazım Richards İngilterede gündem oldu: Irkçı tepkilere tek başına karşılık verdi

Yerli aşıda<br>kritik tarih

Yerli aşıda
kritik tarih

Birkaç gün sonra Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
Paris yine karıştı

Paris yine karıştı

Polisle göstericiler birbirine girdi.
Komşu kavgası<br>kanlı bitti

Komşu kavgası
kanlı bitti

​Evine gelen komşusunu karnından silahla vurarak öldürdü.

İki günü kaldı

İki günü kaldı

​Ermenistan'da, Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor.

PKK'ya karşı<br>kış seferi

PKK'ya karşı
kış seferi

​Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı.
Türkiye ile<br>nefes aldılar

Türkiye ile
nefes aldılar

​Suriyelilerin gözünden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı.
Hepsini deşifre etti

Hepsini deşifre etti

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi, sorguda onlarca FETÖ'cünün adını verdi.
Taciz CHP'deyse sorun değil

Taciz CHP'deyse sorun değil

​Kılıçdaroğlu partisinde patlayan taciz vakalarına sessiz kalmayı sürdürüyor.
Bu sene de <br>kolay geçmeyecek

Bu sene de
kolay geçmeyecek

Dünya kaynaklarıyla ilgili büyük bir kıtlık bekleniyor.
Koronavirüse yenildi

Koronavirüse yenildi

Yirmi beş yıl sonra doktorluğa döndü.
Sürprize izin yok

Sürprize izin yok

​Galatasaray, evinde Hatayspor'u rahat geçti.
Gardaşlarımızla <br>doğrudan kara bağlantısı

Gardaşlarımızla
doğrudan kara bağlantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.