4. kural artık aşı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Çin aşısı ile ilgili son gelişmeleri anlattı. Çin aşısının inaktif bir aşı olduğunu söyleyen Hasöksüz, “Virüsün öldürülerek elde edilen bir aşı. Bu teknoloji yaklaşık 100 yıldır birçok aşıda kullanılan güvenli bir teknoloji.” dedi. Aşının 14 gün ara ile iki kez uygulanacağını söyleyen Hasöksüz, aşı hakkında özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddialara da tepki gösterdi.

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Hasöksüz, “Çünkü bilimsel olmayan bu tip konuşmalar halkımızı yanıltıyor. Maske, mesafe ve hijyen kuralına şimdi aşıyı da ekliyoruz. Şu andan itibaren salgın ancak bu dörtlünün sayesinde yok edilmeye çalışılacak” diye konuştu. Bilim Kurulu üyelerinin hepsinin aşı olacağını söyleyen Hasöksüz, “Biz bilime inanan insanlarız, neden aşı olmayalım? 1997 yılından beri koronavirüsü çalıştım. Bu kadar koronavirüsü bilen bir kişi olarak aşı olacağım, diyorum. Virüsle alakası olmayan kişiler kalkıp aşıda şu var, bu var demeleri çok sıkıntı.” dedi.

nMustafa Hasöksüz

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EN AZ 6 AY KORUYACAK

“Faz çalışmalarının üzerinden en az 6 ay, bir yıl geçtikten sonra bağışıklığın ne kadar olduğunu görebiliriz” diyen Prof. Hasöksüz, “Firmalar, aşıların etkinliğinin yüzde 90 üzerinde olduğunu beyan ettiler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde bu bağışıklık süresinin ne kadar olduğunu anlayacağız. Çin aşısının en az 6 ay koruyucu olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Aşı uygulamasının nerede ve nasıl olacağına yönelik Sağlık Bakanlığının bir çalışması olduğunu dile getiren Hasöksüz, lojistik kısmıyla ilgili şu bilgileri verdi:

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AŞININ LOJİSTİĞİ İNCE İNCE DÜŞÜNÜLDÜ

“Aşının havalimanından alınıp kamyonlarla hangi il ve merkezlere gidecek şeklindeki çalışmalar dahil, hangi sağlık ocaklarında ve hastanelerde olacak, hangi kişiler görevli olacağına kadar her türlü ince ayrıntı çalışmaları yapılıyor. O çalışmaların sonucunda da çok da başarılı bir şekilde uygulanacak. Ülkemizde aşılama konusunda oldukça deneyimliyiz. Kişi ismine kadar çalışacak kişilerin isimleri bakanlığın elinde mevcut. Bu aşının lojistik, dağıtımı ve uygulanması konusunda bir sorun olmayacak” Aşılamaya hizmet sektörü ile başlanacağını söyleyen Hasöksüz, “Güvenlik hizmetinde çalışanlar, adli ve eğitim sektöründe çalışanlar, gıda sektöründe çalışanlar,taşıma sektöründe çalışanlar ilk sıralarda. Bu sektörlerde çalışanların seçilmesi de dünyada da hemen hemen aynı kriterler uygulanıyor” dedi.

Yan etkileri hiçbir şey

Ümit Savaşçı

Alman aşısının Türkiye’de yürütülen Faz-3 çalışmalarında gönüllü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı’ya yaklaşık 1 ay önce ilk doz, 21 gün sonra da ikinci doz uygulandı. Savaşçı

dedi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da Kovid-19 aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü ancak insanların bu yüzden rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.