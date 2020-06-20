Huzurevinden sonra il binasında da korona tespit edildi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasında bir çalışanda korona virüs tespit edilmesi ardından çok sayıda çalışan karantinaya alındı.

Haber Merkezi 20 Haziran 2020, 10:54 Son Güncelleme: 20 Haziran 2020, 10:56 İHA