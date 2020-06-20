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Koronavirüs Bakan Selçuktan huzurevi açıklaması Ziyaretçi kabul edilmeyecek
TÜRKİYE

Bakan Selçuk'tan huzurevi açıklaması: Ziyaretçi kabul edilmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.

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Normalleşme sürecinde engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında alınan tedbirleri geçtiğimiz hafta açıkladıklarını hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizde 85 yaş üstü ve kronik hastalığı olan büyüklerimiz var. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda kalan büyüklerimizsin hepsi bizlere emanet. Onları korumak için tedbirli olmaya devam ediyoruz. Huzurevlerimiz, Babalar Günü’nde de dijital ziyarete açık olacak” dedi.

Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak
KORONAVİRÜS
Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak
  • Huzurevlerinde ziyaret yasağının devam ettiğini, personelin de gerekli sağlık taramaları yapıldıktan sonra kuruluşa giriş çıkış yapabildiğini anımsatan Selçuk, virüs taşıma ihtimali nedeniyle kuruluşlara hediye ve çiçek kabul edilmeyeceğini de kaydetti.

Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk; “Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin, kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı dijital ortamda görüntülü aramaları, onları yalnız bırakmamaları son derece önemli” diye konuştu.

Kayıpların yüzde yetmişi huzurevinde: Türkiye'deki oran ise sadece yüzde dört
KORONAVİRÜS
Kayıpların yüzde yetmişi huzurevinde: Türkiye'deki oran ise sadece yüzde dört
  • Selçuk, huzurevlerinin ziyarete açılmasına ilişkin tarihin, süreç dikkate alınarak daha sonra belirleneceğini de vurguladı.

“81 ilde şehit babaları ziyaret edilecek”

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Babalar Günü’nde şehit babalarını yalnız bırakmayacak. 81 ilde, İl Müdürlüğü ekipleri şehit babalarını ziyaret edecek.

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
KORONAVİRÜS
Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Geride kalan Ramazan Bayramında, Bakanlık çalışanları tarafından 81 ilde 35 bin 332 şehit ailesi ve gazi ziyaret edilmişti. Anneler Günü’nde de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına 8 bin 396 şehit annesinin tamamına telefonla ulaşılmıştı.

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