İlginç Kovid-19 virüs hesabı: ​Hepsi bir içecek kutusuna sığar

ÇAPI: 100 NANOMETRE

İngiliz bir matematikçi ise bütün dünyayı etkileyen Kovid-19 için ilginç bir hesaplama yaptı. Hesaplamaya göre, şu anda dünyada dolaşan bütün Kovid-19 virüslerinin 330 mililitrelik bir kola kutusunun içine kolaylıkla sığabileceği belirtildi. Hesaplamalarındaki adımları detaylandıran Yates, Kovid-19’un çapının ortalama 100 nanometre (metrenin 100 milyarda biri) olduğunu tespit ettiğini belirtirken bu sayıyı toplam virüs sayısıyla çarptığını belirtti.

TOPLAM İKİ KENTİLYON

Kit Yates, dünyada halihazırda yaklaşık iki kentilyon (2 milyon x 1 trilyon) SARS-CoV-2 virüs parçacığı (Kovid-19) olduğunu ortaya çıkardı. Hesaplamayı viral yük tahminleriyle birlikte küresel enfeksiyon oranlarını kullanarak yaptığını belirten Kit Yates, böylesine küçük bir boyutun yine de 330 mililitrelik bir kola kutusuna rahatlıkla sığabileceğini belirtti.

REKLAM