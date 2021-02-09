Koronavirüs DSÖden Wuhan açıklaması Koronavirüsün kaynağı tespit edilemedi
DÜNYA

DSÖ'den Wuhan açıklaması: Koronavirüsün kaynağı tespit edilemedi

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde incelemelerini sürdüren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, virüsün Wuhan’da Aralık 2019’dan önce görüldüğüne dair kanıt bulamadıklarını belirterek, virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının "pek olası olmadığını" fakat hayvan kökeninin de henüz tanımlanamadığını bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün kökenini araştırmak için virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi incelemelerini sürdürüyor.

DSÖ ekibi, “virüsün üretildiği yer” iddialarına konu olan Wuhan Viroloji Enstitüsü, bilinen ilk vakaların tespit edildiği hayvan pazarı ve ilk koronavirüs hastalarının tedavi edildiği merkezlerdeki incelemelerinin ardından şu ana kadar ulaştıkları sonuçları paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Koronavirüsün Wuhan’da Aralık 2019 tarihinden önce görüldüğüne dair kanıt bulunmadığını belirten DSÖ ekibi, virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının “pek olası olmadığını” bildirdi.

DSÖ ekibi ayrıca, virüsün kaynaklandığı hayvanın da henüz tanımlanamadığını aktardı.

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ ekibi Wuhan’da: Hayvan hastalıkları merkezini ziyaret edecek
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ ekibi Wuhan’da: Hayvan hastalıkları merkezini ziyaret edecek

Çinli uzman Liang Wannian tarafından yapılan açıklamada, yarasalar ve pangolinlerin virüsün kaynağı olduğuna yönelik iddiaların doğrulanamadığı kaydedilerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "SARS-CoV-2 ile en yüksek düzeyde ilişkili korona virüsler, yarasa ve pangolinlerde bulunur. Bu da standart virüs ve SARS arasındaki büyük benzerlik ve sekanslar temelinde yarasa ve pangolinlerin Kovid-19’a neden olan virüsün kaynağı olabileceğini düşündürür. Ancak söz konusu hayvanlarda şu ana kadar tespit ettiğimiz virüsler, koronavirüsün doğrudan öncüsü olabilecek kadar SARS-CoV-2’ye benzemiyor."

Wannian ayrıca, “Aralık 2019’dan önceki dönemde Wuhan nüfusuna SARS-CoV-2’nin bulaştığına dair bir gösterge yok. SARS-CoV-2’nin kentte Aralık 2019’dan önce yayılıp yayılmadığını belirlemek için yeterli kanıt bulunmuyor."

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