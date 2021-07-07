Koronavirüs İngilterede yukarı ivme sürüyor Günlük vaka sayısı 32 bini geçti
DÜNYA

İngiltere'de yukarı ivme sürüyor: Günlük vaka sayısı 32 bini geçti

İngiltere'de son 24 saatte 32 bin 548 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
İngilterede yukarı ivme sürüyor: Kovid-19 günlük vaka sayısı 32 bini geçti
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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 128 bin 301 oldu.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede yetişkin nüfusun yüzde 86,4'üne ilk doz, yüzde 64,6'sına da ikinci doz aşı yapıldı.

  • Aşının ilk dozunu yaptıranların sayısı 45 milyon 514 bin 492'ye ulaşırken bunlardan 34 milyon 27 bin 302'sine ikinci doz da uygulandı.

Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen varyantın İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açtı.

Buna karşılık, 19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

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