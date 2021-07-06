Dünya İngilterede iki doz aşı olan kişilere karantina uygulamayacak Uygulama 16 Ağustosta başlıyor
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İngiltere’de iki doz aşı olan kişilere karantina uygulamayacak: Uygulama 16 Ağustos'ta başlıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, iki doz aşı olan kişilerin 16 Ağustos’tan itibaren Covid-19 tespit edilen kişilerle yakın temasta olmaları halinde karantina uygulamak zorunda kalmayacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
İngiltere’de iki doz aşı olan kişilere karantina uygulamayacak: Uygulama 16 Ağustosta başlıyor
İngiltere’de iki doz aşı olan kişilere karantina uygulamayacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, bugün Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada Covid-19 aşısının her iki dozunu alan kişilerin, virüs tespit edilen kişilerle yakın temasları halinde kendilerini tecrit etmek zorunda kalmayacaklarını duyurdu.

UYGULAMA 16 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Uygulamanın 16 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyuran Sağlık Bakanı Javid, bu kişilerin ikinci aşılarını temastan en az 10 gün önce yaptırmış olmaları gerektiğini söyledi. Javid, 18 yaşından küçüklerin de Covid-19 vakası ile teması sonrasında kendilerini tecrit etmek zorunda kalmayacaklarını ekledi.

Javid, “Özgürlük bir kez daha gözümüzün önünde. Kişisel sorumluluk ve sağduyuya daha fazla güvenmenin zamanının geldi" diyerek, "Aşıların insanlara sağladığı büyük faydaları tanıyan bir yaklaşımın yakında yürürlüğe gireceğini" belirtti.


Aşılama hızının vaka sayıları, hastaneye yatışlar ve ölümler arasındaki bağlantıyı zayıflattığını söyleyen Javid, "Bu koruyucu duvar, ihtimallerin lehimize değiştiği ve almak zorunda olduğumuz önlemlerin çoğuna yeniden bakabileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

GÜNLÜK VAKA YÜKSELEBİLİR

Öte yandan, enfeksiyon oranlarının 19 Temmuz’a kadar günde 50 bine ulaşacağı yönündeki tahminler hakkında açıklamada bulunan Javid, bu rakamın iki katına veya daha fazlasına çıkabileceğini söyledi. Javid, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yaz boyunca Covid enfeksiyonlarının günde 100 binin üzerine çıkmasına neden olabileceğini söyledi. Javid, vaka sayılarının yükselmesini beklediğini söyleyerek daha önemli olanın hastaneye yatış ve ölüm sayıları olduğunu ifade etti.

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