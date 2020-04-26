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Koronavirüs İranda koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710a yükseldi
DÜNYA

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artarak 5 bin 710'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirterek, vaka sayısının da 1153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 79'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 69 bin 657 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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