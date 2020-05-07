Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da koronavirüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 6 bin 486'ya yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 103 bin 135 olduğunu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bin 485 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 486'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 103 bin 135 olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 822 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 822 bini aştı

Virüse yakalananlardan 2 bin 728'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 82 bin 744 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 544 bin 702 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.

İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
OYNAT 00:00
İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı.


Abone Ol Google News
Döviz yasağı geliyor

Döviz yasağı geliyor

​Londra merkezli kur manipülatörlerine kötü haber.
Kahramanların hakkı ödenmez

Kahramanların hakkı ödenmez

​Hastalarının terini de siliyorlar, gözündeki çapağı da alıyorlar...
Maskedefiyat açıklandı

Maskede
fiyat açıklandı

8 Mayıs'tan itibaren satış yapılabilecek.
Eski günleri aratmadı

Eski günleri aratmadı

İstanbul'da toplu ulaşımda tedirgin eden görüntü.
Sosyal mesafeli tatil

Sosyal mesafeli tatil

Korona sonrası yeni sezon için hazırlıklara başlandı.
Hatice teyze <br>yardım bekliyor

Hatice teyze
yardım bekliyor

​Evlerinde kendiliğinden yangın çıkıyor, ıslak yatakta yatıyorlar...

Aracı olmak<br>için sıraya girdiler

Aracı olmak
için sıraya girdiler

İkinci el araçta dolandırıcılığı bitiren sistem.

OSB'lerdeki<br>şirketlere müjde

OSB'lerdeki
şirketlere müjde

​Belediyeler ilan ve tabela vergisi alamayacak.

Futbol dünyasını sarsan haber

Futbol dünyasını sarsan haber

Köklü kulüpte 38 kişide virüs tespit edildi.
Salgında<br>dev transfer

Salgında
dev transfer

Futbol Federasyonu Başkanı açıkladı.
Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek

Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek

​THY'den yeni döneme ilişkin flaş karar.
Bir milyon<br>ceset torbası!

Bir milyon
ceset torbası!

Tokat'taki fabrika Avrupa ülkeleri için üretiyor.
Korona da neymiş!

Korona da neymiş!

​​E-5'in kenarında masa kurup piknik yaptılar...
Trump'ın darbecisinden itiraf

Trump'ın darbecisinden itiraf

​"Eğer başarılı olsaydık Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.