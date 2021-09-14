Koronavirüs İsrail aşıların zamanında ulaşmasını engelledi Gazzede 50 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi
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İsrail aşıların zamanında ulaşmasını engelledi: Gazze'de 50 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i sorumlu tutarak, kullanıma uygun olmayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 50 bin doz "Sputnik Lite" aşısını imha ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
İsrail aşıların zamanında ulaşmasını engelledi: Gazzede 50 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9 Eylül'de, bakanlığın Ramallah'taki sağlık depolarından, İsrail'in kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı aracılığıyla 50 bin doz Sputnik Lite aşısı teslim alındığı kaydedildi.

AŞILAR DENETİMDEN GEÇEMEDİ

Söz konusu aşıların, güvenliğinin ve kalitelerinin sağlanması için bir dizi onaylı prosedüre tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, inceleme ve denetimden sonra bu sevkiyatın, hasarlı olduğunun ve kullanıma uygun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı.

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BAKANLIK İSRAİL'İ SUÇLADI

Açıklamada, kullanıma uygun olmayan 50 bin dozun uygun bir şekilde imha edilmesine karar verildiği belirtilerek, "İşgalci İsrail, aşıların, zamanında ulaşmasını engellediği ve uygun olmayan nakliye ve soğutma koşullarında uzun saatler bekletildiği için imha edilmesinden sorumludur." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1228'e, vaka sayısı 147 bin 368'e yükseldi.

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