İsrail’in aşı oyunu bozuldu: ​Filistin’e kullanım süresi dolacak dozları verecekti

Filistin’e ihtiyacı olan aşıları zamanında vermeyen, olası aşı yardımlarının ulaşması için güçlük çıkartan İsrail’in devreye aldığı aşı oyunu bozuldu. İşgalci güç, elinde bulunan ve kullanım süresi dolmaya yakın Pfizer-BioNTech aşılarını Filistin’e vermeye hazırlanırken Filistin yönetimi, İsrail ile varılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takası anlaşmasını İsrail’den gelen aşıların ‘yakında son kullanma tarihilerinin dolacak olması nedeniyle’ iptal etme kararı aldı.

SABAH ANLAŞMA, AKŞAM İPTAL

Filistin ile İsrail, dün sabah saatlerinde 1 milyondan fazla Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısını takas etme konusunda mutabakata varmıştı. Akşam saatlerinde ise Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Başbakan Muhammed Iştiyye’nin İsrail ile varılan aşı takası mutabakatının iptal edilmesi talimatı verdiğini belirtti. Bakan Keyle, bu kararın İsrail’in takas için verdiği aşıların son kullanma tarihinin kısa süre içinde dolacak olması nedeniyle alındığını ifade etti. Mutabakat çerçevesinde İsrail stoklarındaki 1 ila 1,4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını Filistin yönetimine verecekti. Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti. İsrail, varılan takas anlaşması kapsamında bugün 100 bin doz Kovid-19 aşısını Filistin Sağlık Bakanlığına teslim etmişti.

İNSANİ YARDIM KILIFI

İsrail’in kullanım süresi dolmaya yakın aşıları Filistin’le paylaşma kararı, insan hakları grupları tarafından “çok geç ve çok az” sözleriyle eleştirilerek, göz boyama hamlesi olarak yorumlandı. İsrail hükümeti ise kendisine yakın medyada bu durumu ‘insani yardım’ olarak yansıttı. Uluslararası hukuk çevrelerinde İsrail’in işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan tüm Filistinlileri salgına karşı aşılama yükümlülüğü bulunduğu belirtiliyor.

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