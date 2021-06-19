İsrail’in aşı oyunu bozuldu: ​Filistin’e kullanım süresi dolacak dozları verecekti

Filistin’e ihtiyacı olan aşıları zamanında vermeyen, olası aşı yardımlarının ulaşması için güçlük çıkartan İsrail’in devreye aldığı aşı oyunu bozuldu. İşgalci güç, elinde bulunan ve kullanım süresi dolmaya yakın Pfizer-BioNTech aşılarını Filistin’e vermeye hazırlanırken Filistin yönetimi, İsrail ile varılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takası anlaşmasını İsrail’den gelen aşıların ‘yakında son kullanma tarihilerinin dolacak olması nedeniyle’ iptal etme kararı aldı.
SABAH ANLAŞMA, AKŞAM İPTAL
- Filistin ile İsrail, dün sabah saatlerinde 1 milyondan fazla Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısını takas etme konusunda mutabakata varmıştı. Akşam saatlerinde ise Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Başbakan Muhammed Iştiyye’nin İsrail ile varılan aşı takası mutabakatının iptal edilmesi talimatı verdiğini belirtti. Bakan Keyle, bu kararın İsrail’in takas için verdiği aşıların son kullanma tarihinin kısa süre içinde dolacak olması nedeniyle alındığını ifade etti. Mutabakat çerçevesinde İsrail stoklarındaki 1 ila 1,4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını Filistin yönetimine verecekti. Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti. İsrail, varılan takas anlaşması kapsamında bugün 100 bin doz Kovid-19 aşısını Filistin Sağlık Bakanlığına teslim etmişti.
İNSANİ YARDIM KILIFI
İsrail’in kullanım süresi dolmaya yakın aşıları Filistin’le paylaşma kararı, insan hakları grupları tarafından “çok geç ve çok az” sözleriyle eleştirilerek, göz boyama hamlesi olarak yorumlandı. İsrail hükümeti ise kendisine yakın medyada bu durumu ‘insani yardım’ olarak yansıttı. Uluslararası hukuk çevrelerinde İsrail’in işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan tüm Filistinlileri salgına karşı aşılama yükümlülüğü bulunduğu belirtiliyor.
İşgalci güç Aksa’ya saldırdı
- İşgalci İsrail’in güvenlik birimleri, Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilerin üzerine plastik mermilerle ateş açtı. Yüzlerce Filistinli Müslüman, Mescid-i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin 15 Haziran’da düzenlediği provokatif “bayrak yürüyüşü”nde Hazreti Muhammed’e hakaret etmesini protesto etti. Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası toplanan Filistinli göstericiler, Hz. Muhammed lehine sloganlar attı ve yürüyüşe geçti. İsrail polisi, Silsile Kapısı bölgesinde Filistinli göstericilerin üzerine plastik mermiyle ateş açtı. Filistin Kızılayı, 9 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyururken, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, olayla ilgili “İşgal devletinin polis ve askerleri Mescid-i Aksa’nın içinde Filistinlilere düşmanca saldırıyor” yorumunda bulundu.