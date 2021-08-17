Koronavirüs Aşı olmaya iguanası ile gitti sosyal medyada fenomen oldu
İSTANBUL TÜRKİYE

Aşı olmaya iguanası ile gitti sosyal medyada fenomen oldu

İstanbul Arnavutköy’de berberlik yapan Embiya Kars, aşı olmaya beslediği iquanası ile birlikte gitti.İguanası yanında aşı olan Embiya Kars'ın fotoğrafı sosyal medya da ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Arnavutköy’de aşı olmaya iguanası ile gitti: Sosyal medyada fenomen oldu
Aşı randevusu gelen berber Embiya Kars, dükkanında beslediği İguana ile birlikte hastaneye gitti.

Aşı randevusu gelen berber Embiya Kars, dükkanında beslediği İguana ile birlikte hastaneye gitti. Hastanede aşı olan Embiya Kars’ı görenler şaşkınlık içerisinde onu izlerken, bir kişi aşı sırasında iguanası ile fotoğrafını çekerek sosyal medya da paylaştı. Fotoğraflı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aşı randevusu gelen berber Embiya Kars, dükkanında beslediği İguana ile birlikte hastaneye gitti.
Aşı randevusu gelen berber Embiya Kars, dükkanında beslediği İguana ile birlikte hastaneye gitti.

İguanasını omzunda gezdiriyor

İguanalı Berber Embiya Kars, “İguana maceramız birkaç yıl önce kardeşimin yurt dışından isteyip de getirtmesiyle başladı. Biz yavruyken aldık besleyip büyütmeye başladık. Burada biz erkek kuaförüyüz genelde burada oluyor ama dışarıya çıktığımda bende omuzuma alıp gezdiriyorum bazen. Genel de ufak çocukların ilgisi çok oluyor dışarıda vatandaşların çoğunun hoşuna gidiyor ama korkanda oluyor tabi ki. Önce ilk bakan korkuyor ama sonra soruyorlar zararsız deyince fotoğraf çekiliyorlar. Yeşillik yiyerek besleniyor genelde" şeklinde konuştu.

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