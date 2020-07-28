Üsküdar'da 125 santim uzunluğunda iguana bulunu: Nat Geo Üsküdar!

Üsküdar Belediyesi ekipleri ihbar üzerine Altunizade’de apartmana girmeye çalışan 125 santim uzunluğunda iguanayı file ile yakaladılar. İguanayı yakalayan ekipler Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler.

DHA

Veteriner müdürlüğü ekipleri aldıkları iguanayı Minik Dostlar Kliniği’ne getirerek sağlık taramasından geçirdi. Sağlık taramasından geçen iguana koruma altına alındı.

DHA

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen tweet attı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Nat Geo Üsküdar!

Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :)

Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İguana’yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular.

Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler."