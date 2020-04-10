İstanbul'da bir cadde daha yaya trafiğine kapatıldı Koronvirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbulluların çoğunluğu gönüllü olarak evlerinde kalırken, uyarıları dinlemeyip evlerinden çıkanlar için önlemler alınmaya devam ediyor. Sultanbeyli Kent Meydanı'nda ise yaşanan yoğunluk nediyle yaya trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi 10 Nisan 2020, 15:17 Son Güncelleme: 10 Nisan 2020, 15:36 DHA