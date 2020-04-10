Koronavirüs İstanbulda bir cadde daha yaya trafiğine kapatıldı
TÜRKİYE

İstanbul'da bir cadde daha yaya trafiğine kapatıldı

Koronvirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbulluların çoğunluğu gönüllü olarak evlerinde kalırken, uyarıları dinlemeyip evlerinden çıkanlar için önlemler alınmaya devam ediyor. Sultanbeyli Kent Meydanı'nda ise yaşanan yoğunluk nediyle yaya trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Dev cadde yaya trafiğine kapatıldı.
Dev cadde yaya trafiğine kapatıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda salgın nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılırken, günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor.

Esenler’de virüse özel tedbir: İşlek cadde ve meydan yaya trafiğine kapatıldı
KORONAVİRÜS
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  • Birçok işyeri de evden çalışma düzenine geçerek çalışanlarını evde tutmaya devam ediyor. Ancak İstanbul'un çeşitli noktalarında uyarıları dikkate almayan vatandaşlar için önlemler artırılıyor.

Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Boş kalan meydan havadan da görüntülendi.

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