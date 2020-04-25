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Koronavirüs İtalyada koronavirüs ocakta yayılmaya başlamış
DÜNYA

İtalya'da koronavirüs ocakta yayılmaya başlamış

İtalya'da yapılan bilimsel bir araştırmaya göre ülkede ilk koronavirüs vakalarının ocak ayında görüldüğü ancak tespit edilemediği için bunun yeni bir salgın türü olduğunun bir ay sonra anlaşılabildiği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
İtalya'da koronavirüs Şubat ayında değil Ocak ayında yayılmaua başlamış.
İtalya'da koronavirüs Şubat ayında değil Ocak ayında yayılmaua başlamış.

Yapılan bir araştırmaya göre italya'da salgın Şubat ayında değil ocak ayında başladı.

İtalya'da ilk Covid-19 vakası 20 Şubat'ta Lombardiya bölgesindeki Lodi kentinde ortaya çıkmış, ülkede salgın kaynaklı ilk ölüm ise 21 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.

Euronews'un haberine göre Bruno Kessler Enstitüsü yetkilisi Stefano Merler yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili ülkede ilk görülen vakalarla ilgili yaptıkları araştırmada önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Kessler, Lombardiya bölgesinde ilk vakaların bilinenin aksine 20 Şubat'tan çok daha önce görüldüğünü belirterek, "Kanıtlar şunu gösteriyor ki 20 Şubat'tan önce Lombardiya'da birçok kişide Covid-19 virüsü vardı. Ocak ayında, belki de çok daha önce. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz." dedi.

Kessler, koronavirüsün ülkeye bir kişi üzerinden değil, bir grup insan kaynaklı yayıldığına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Almanya üzerinden gelmiş olabilir

Basın açıklamasında konuşan diğer bilim insanlarıysa Covid-19'un İtalya'ya doğrudan Çin kaynaklı değil, Almanya üzerinden gelmiş olabileceğini açıkladı.

İtalya'da koronavirüsten en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya'nın Bölge Başkanı Attilio Fontana da mart ayında yaptığı açıklamada virüsün bölgede 20 Şubat'ta ilk tespitinden muhtemelen bir ay kadar önce yayılmaya başladığını söylemişti.

İtalya, ABD'den sonra Covid-19 kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü ikinci ülke konumunda. Ülkede bugüne kadar 190 bini aşkın koronavirüs vakası görülürken, can kaybı 25 bini geçmiş durumda.

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