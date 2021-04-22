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Koronavirüs İtalyada koronavirüs tablosu Son 24 saatte 16 bin 232 vaka tespit edildi
DÜNYA

İtalya'da koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 16 bin 232 vaka tespit edildi

İtalya'da koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 16 bin 232 vaka tespit edildi

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 16 bin 232 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 360 artarak 118 bin 357 oldu.

Haber Merkezi AA
İtalyada koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 16 bin 232 vaka tespit edildi
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 364 bin 804 testte 16 bin 232 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 920 bin 945'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 472 bin 196'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 21'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 360 artarak 118 bin 357 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 125 artışla 3 milyon 330 bin 392'ye ulaştı.

Yaygın aşılama 27 Aralık'ta başladı

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 16 milyon 414 bin 981 oldu. Aşılananların 4 milyon 829 bin 220'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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