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Koronavirüs Japonyada Kovid-19 salgınında "çifte mutasyon" alarmı
DÜNYA

Japonya’da Kovid-19 salgınında "çifte mutasyon" alarmı

Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, Hindistan’da görülen Kovid-19’un "çifte mutasyon" türünün ülkede 5 kişide tespit edildiğini açıkladı. Detaylı veri analizlerini gerçekleştirerek virüsün yayılmasını önlemek için kapsamlı tedbirler alacaklarını yineleyen Kato, "çifte mutasyon" Kovid-19 türünü gen analizi yoluyla tespit etmenin mümkün olduğunu belirtti.

Haber Merkezi İHA
Japonya’da Kovid-19 salgınında çifte mutasyon alarmı
Arşiv

Korona virüs salgınında yeni bir olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanan Japonya’da hükümetten mutasyon vakalarına ilişkin açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, iki farklı korona virüs mutasyonunun özelliklerini barındıran ve Hindistan’da Kovid-19 vakalarında patlama yaşanmasına neden olduğundan endişe edilen virüs türünün Japonya’da 5 kişide tespit edildiğini duyurdu. Detaylı veri analizlerini gerçekleştirerek virüsün yayılmasını önlemek için kapsamlı tedbirler alacaklarını yineleyen Kato, "çifte mutasyon" Kovid-19 türünü gen analizi yoluyla tespit etmenin mümkün olduğunu belirtti.

Yeni OHAL kapıda

Japonya’da hükümet Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle yeni bir OHAL ilanını gündemine almış, yarın resmiyet kazanması beklenen uygulamanın virüsün hızla yayıldığı Osaka’nın yanı sıra Tokyo, Kyoto ve Hyogo’da Pazar gününden başlayarak 11 Mayıs’a kadar süreceği kamuoyuna yansımıştı. Ülkede Kovid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 553 bin 749’a yükselirken, ölü sayısı da 9 bin 828’e ulaştı.

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