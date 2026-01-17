Yeni Şafak
TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI YEDEK VE ASİL ADAY İSİM LİSTESİ SORGULAMA: TOKİ Malatya kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan...

11:4817/01/2026, Cumartesi
Malatya’da sosyal konut umuduyla başvuru yapan binlerce aile için beklenen gün geldi. TOKİ tarafından Yüzyılın Konut Projesi kapsamında düzenlenen kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı yayınla takip edilebilecek. Çekilişin ardından 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri isim listesi ilan edilecek. Vatandaşlar ise sonuçların nereden ve nasıl sorgulanacağını araştırıyor.

TOKİ Malatya sosyal konut kura çekimiyle birlikte kentte ev sahibi olacak aileler netleşiyor. Canlı yayınla yapılacak kura çekiminin ardından, 1+1 ve 2+1 daireler için belirlenen asil ve yedek listeler aynı gün erişime açılacak. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarını resmi ekranlar üzerinden sorgulayabilecek.

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında Malatya'da yapılacak kura çekimi, başvuru yapan vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişte 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri belirlenecek. Çekilişi canlı izlemek isteyenler için TOKİ, resmi kanalları üzerinden yayın sağlayacak. Kura sonrası asil ve yedek listeler kısa süre içinde erişime açılacak ve vatandaşlar kendi durumlarını sorgulayabilecek. Peki, TOKİ Malatya kura sonuçları 1+1, 2+1 isim listesi nereden öğrenilir?

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA

Malatya'daki TOKİ kura çekimi 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 12.00'de yapılacak. Çekiliş, Kemal Sunal Konferans Salonunda noter gözetiminde gerçekleştirilecek ve tamamı canlı yayınla izlenebilecek. Kura işlemi tamamlandığında asil ve yedek hak sahipleri sistem üzerinden ilan edilecek.

MALATYA'DA KAÇ KONUT İÇİN KURA ÇEKİLİYOR?

Malatya genelinde toplam 9 bin 559 sosyal konut için kura yapılacak. Merkez ve ilçelerdeki konut tipleri farklılık gösterirken, başvuru sayısına göre asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Bazı bölgelerde başvuru sayısı konut sayısından az olduğunda asil hak sahipleri doğrudan listelenecek.

MALATYA KURA SONUÇLARI 1+1, 2+1 İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri aynı gün içinde erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarası ile aşağıdaki kanallardan listelere ulaşabilecek:

· E-DEVLET: "TOKİ Kura Sonuçları" ekranından sorgulama yapılabilir.

· TOKİ RESMİ SİTESİwww.toki.gov.tr İl bazlı sonuç sorgulama ekranı üzerinden listeler görüntülenebilir.

