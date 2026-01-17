TOKİ ERZURUM KURAYA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ 2026: TOKİ 500 bin konut ERZURUM kura sonuçları 1+1, 2+1 isim listesi nereden öğrenilir? Aşkale, Horasan, Pasinler, Oltu, Karayazı...

Erzurum’da sosyal konut heyecanı bugün zirveye çıktı. TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirdiği projede, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle merkez ve ilçelerde inşa edilecek 4 bin 905 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Başvuru yapan binlerce vatandaş kura çekimini canlı izlemek ve sonuçları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.
Ev sahibi olma hayali kuran Erzurumlular için beklenen gün geldi. TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde, bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle 4 bin 905 konut için hak sahipleri netleşecek. Kura çekimi noter gözetiminde yapılacak, sonuçlar ise canlı yayın ve resmi sorgulama ekranları üzerinden duyurulacak.
TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
TOKİ'nin resmi kura takvimine göre Erzurum ilindeki sosyal konut projesinin çekiliş detayları şöyledir:
Kura Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi (Bugün)
Kura Başlangıç Saati: 13:00
Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Kura çekimi sürecini şeffaf bir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar için canlı yayın linkleri aktif edildi. Noter huzurunda yapılan çekilişi şu kanaldan izleyebilirsiniz:
ERZURUM TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ
Bugün yapılacak olan büyük kura çekimi ile toplam 4.905 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşecek:
Erzurum Merkez (Yakutiye, Palandöken, Aziziye): 3500 Konut
Oltu: 100 Konut
Pasinler: 100 Konut
Hınıs: 50 Konut
Aşkale: 200 Konut
İspir: 100 Konut
Şenkaya: 100 Konut
Horasan: 200 Konut
Narman: 50 Konut
Çat: 69 Konut
Olur: 50 Konut
Karayazı: 100 Konut
Karaçoban: 50 Konut
Köprüköy: 50 Konut
Pazaryolu: 50 Konut
Uzundere: 50 Konut
Tekman: 56 Konut
Tortum: 80 Konut
ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
Kura çekimi tamamlandıktan sonra, "Asil" ve "Yedek" olarak belirlenen isim listeleri TOKİ'nin veri tabanına aktarılacaktır. Sonuçları öğrenmek için:
TOKİ 500 Bin Konut Kura Sonucu Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız