TOKİ ERZURUM KURAYA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ 2026: TOKİ 500 bin konut ERZURUM kura sonuçları 1+1, 2+1 isim listesi nereden öğrenilir? Aşkale, Horasan, Pasinler, Oltu, Karayazı...

11:5617/01/2026, Cumartesi
Erzurum’da sosyal konut heyecanı bugün zirveye çıktı. TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirdiği projede, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle merkez ve ilçelerde inşa edilecek 4 bin 905 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Başvuru yapan binlerce vatandaş kura çekimini canlı izlemek ve sonuçları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Ev sahibi olma hayali kuran Erzurumlular için beklenen gün geldi. TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde, bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle 4 bin 905 konut için hak sahipleri netleşecek. Kura çekimi noter gözetiminde yapılacak, sonuçlar ise canlı yayın ve resmi sorgulama ekranları üzerinden duyurulacak.

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin resmi kura takvimine göre Erzurum ilindeki sosyal konut projesinin çekiliş detayları şöyledir:

Kura Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi (Bugün)

Kura Başlangıç Saati: 13:00

Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kura çekimi sürecini şeffaf bir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar için canlı yayın linkleri aktif edildi. Noter huzurunda yapılan çekilişi şu kanaldan izleyebilirsiniz:

TOKİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

ERZURUM TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

Bugün yapılacak olan büyük kura çekimi ile toplam 4.905 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşecek:

Erzurum Merkez (Yakutiye, Palandöken, Aziziye): 3500 Konut

Oltu: 100 Konut

Pasinler: 100 Konut

Hınıs: 50 Konut

Aşkale: 200 Konut

İspir: 100 Konut

Şenkaya: 100 Konut

Horasan: 200 Konut

Narman: 50 Konut

Çat: 69 Konut

Olur: 50 Konut

Karayazı: 100 Konut

Karaçoban: 50 Konut

Köprüköy: 50 Konut

Pazaryolu: 50 Konut

Şenkaya: 50 Konut

Uzundere: 50 Konut

Tekman: 56 Konut

Tortum: 80 Konut

ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, "Asil" ve "Yedek" olarak belirlenen isim listeleri TOKİ'nin veri tabanına aktarılacaktır. Sonuçları öğrenmek için:

TOKİ 500 Bin Konut Kura Sonucu Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız

