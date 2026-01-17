TOKİ ERZURUM KURAYA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ 2026: TOKİ 500 bin konut ERZURUM kura sonuçları 1+1, 2+1 isim listesi nereden öğrenilir? Aşkale, Horasan, Pasinler, Oltu, Karayazı...

Erzurum’da sosyal konut heyecanı bugün zirveye çıktı. TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirdiği projede, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle merkez ve ilçelerde inşa edilecek 4 bin 905 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Başvuru yapan binlerce vatandaş kura çekimini canlı izlemek ve sonuçları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

1 /5 Ev sahibi olma hayali kuran Erzurumlular için beklenen gün geldi. TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde, bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle 4 bin 905 konut için hak sahipleri netleşecek. Kura çekimi noter gözetiminde yapılacak, sonuçlar ise canlı yayın ve resmi sorgulama ekranları üzerinden duyurulacak.

2 /5 TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? TOKİ'nin resmi kura takvimine göre Erzurum ilindeki sosyal konut projesinin çekiliş detayları şöyledir: Kura Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi (Bugün) Kura Başlangıç Saati: 13:00 Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu

3 /5 TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE Kura çekimi sürecini şeffaf bir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar için canlı yayın linkleri aktif edildi. Noter huzurunda yapılan çekilişi şu kanaldan izleyebilirsiniz: TOKİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

4 /5 ERZURUM TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ Bugün yapılacak olan büyük kura çekimi ile toplam 4.905 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşecek: Erzurum Merkez (Yakutiye, Palandöken, Aziziye): 3500 Konut Oltu: 100 Konut Pasinler: 100 Konut Hınıs: 50 Konut Aşkale: 200 Konut İspir: 100 Konut Şenkaya: 100 Konut Horasan: 200 Konut Narman: 50 Konut Çat: 69 Konut Olur: 50 Konut Karayazı: 100 Konut Karaçoban: 50 Konut Köprüköy: 50 Konut Pazaryolu: 50 Konut Şenkaya: 50 Konut Uzundere: 50 Konut Tekman: 56 Konut Tortum: 80 Konut