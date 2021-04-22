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Koronavirüs İranda yaptıramadığı aşıyı Türkiyede 20 günde yaptırdı
TÜRKİYE

İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı

İran'da yaşayan 69 yaşındaki Peri Şahbaz, koronavirüs salgını döneminde ülkesinde aşı yaptıramadı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan müzik öğretmeni oğlu Siyaveş Shahani'nin (49) yanına gelmeye karar veren Şahbaz, Türkiye'ye ulaştığı 20 gün içinde Kovid-19 aşısı yaptırdı. Şahbaz, "20 gün önce geldim, bu süre içinde hem ikametimi verdiler hem de aşı oldum. Dünyanın her yerindeki insanlar gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilir. Gelip baksınlar, Türk halkını görsünler. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Ülkemin yapmadığı aşıyı yaptılar" dedi.

Haber Merkezi DHA
İranda yaptıramadığı aşıyı Türkiyede 20 günde yaptırdı
Peri Şahbaz

Peri Şahbaz, İran'da pandemi sürecinde evinden hiç çıkamadığını, tüm ihtiyaçlarını orada yaşayan diğer oğlunun karşıladığını söyledi.

İran'da vakaların çok arttığını ve aşılama sayısının az olduğunu aktaran Şahbaz, Alanya'da yaşayan ve burada müzik öğretmenliği yapan diğer oğlu Siyaveş Şahbaz'ın yanına geldiğini kaydetti.

Burada Türkiye'nin aldığı tedbirlere hayran kaldığını ve gelir gelmez 20 gün içinde aşısını yaptırdığını anlatan Şahbaz, tüm yetkililere teşekkür etti.

Şahbaz, "Alanya'ya hem oğlumu görmek için hem de aşı olabilmek için geldim. Bir senedir İran'da evdeydim. Evime kimse gelmiyordu. Diğer oğlum, benim için alışverişimi yapıyordu. Buraya geldiğimden beri dışarı çıkabiliyorum. Burada İran'a göre çok çok daha iyi tedbirler alınıyor. Kendimi gerçekten güvende hissediyorum" diye konuştu.

"İRAN'DA HALA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DAHİ AŞI OLMADI"

Salgın sürecinde dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten Peri Şahbaz, "İran'da hala sağlık çalışanları dahi aşı olmadı. Halkın aşılanması neredeyse 1 sene sürecek. Ben evden çıkmam gerektiğine karar verdim. 1 senedir evdeyim ve depresyona girmeye başladığımı fark ettim, Türkiye'ye geldim. 20 gün önce geldim, bu süre içinde hem ikametimi verdiler hem de aşı oldum. Dünyanın her yerindeki insanlar gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilir. Gelip baksınlar, Türk halkını görsünler. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Benim ülkemin yapmadığı aşıyı yaptılar" ifadelerini kullandı.

"YAŞAMAK İÇİN İYİ BİR ÜLKE SEÇTİM"

Müzik öğretmeni Siyaveş Shahani de, "Koronavirüs sürecini başından beri takip ediyorum ve Sağlık Bakanlığını çok takdir ediyorum. Avrupa'dan bile daha iyi iş çıkardılar. Gerçekten takdire şayanlar ve tebrik ediyorum. Anneme buraya gelmesini teklif ettim. ‘İran'da süreç belli değil, sorun var. Sen buraya gel’ dedim; ama emin değildim. Yabancıya aşı yapıyorlar mı, nasıl oluyor; ama anneme söz verdim. Anneme olup olmayacağını söyleyemedim. Annem geldi, 20 gündür burada kalıyordu, 'Acaba olur mu?' diye çok tedirgindim. E-nabız'dan sıra aldık, nasıl gurur duydum. Hem kendim için anneme bir şey yapabildiğim için hem yaşamak için iyi bir ülke seçtim. Çok memnun oldum ve gurur duydum" diye konuştu.

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