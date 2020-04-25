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Koronavirüs İtalyan bakan duyurdu Bu yıl uluslararası turizm olmayacak
DÜNYA

İtalyan bakan duyurdu: Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

İtalyan turizm bakanı bu sene İtalya'nın uluslararası turizme kapalı olacağını söyledi. Bakan

"Ülkenin sihirli değnekle bir anda normale dönmeyeceği artık belli. Aşı bulunana kadar bir dönem yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İtalya gelirlerinin büyük bir kısmını turizmden sağlıyor.
İtalya gelirlerinin büyük bir kısmını turizmden sağlıyor.

İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, bu yıl uluslararası turizmin olmayacağını ve ailelere tatil ikramiyesi verileceğini söyledi.

La Repubblica gazetesine bir mülakat veren Franceschini, aile başına 500 euro tatil ikramiyesi planıyla ilgili bir soru üzerine, böyle bir plan üzerinde çalıştıklarını ancak henüz bir miktar belirlemediklerini söyledi.

BBC'nin haberine göre Bakan Franceschini, "Aile başına 500 euro mu, yoksa kişi başına daha düşük bir miktar mı olacağını söylemek için henüz erken" dedi.

'Bu yıl uluslararası turizm olmayacak'

İtalya'da hükümetin bu yaz iç turizmi teşvik amaçlı "İtalya içinde seyahat" temalı bir paket açıklaması bekleniyor.

Ülkede turizm gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 13'ünü oluşturuyor.

La Repubblica, sektörün 237 milyar euro'luk cirosunun yaklaşık yarısının yabancı turistler tarafından karşılandığını yazdı.

Bakan Franceshini, uluslararası turizm ve ülkelerin sınırlarının ne zaman açılacağıyla ilgili beklentilerini şöyle aktardı:

"Bu salgının gidişatına ve devletlerin seçimlerine bağlı. Dün G20 turizm bakanları toplantısına katıldım, Pazartesi de AB bakanlarıyla toplantı yapacağız. Kaygılar ve yeniden açılış yapma arzusu herkeste var ama bu yıl uluslararası turizm olmayacak. Bu nedenle, iç turizme yatırım amaçlı 'İtalya içinde seyahat' planı doğdu."

'Ülke bir anda normale dönmeyecek'

Bakan Franceschini koronavirüs salgını sürerken nasıl bir yaz ve tatil beklenmesi gerektiğine yanıt verirken de şunları söyledi:

"Ülkenin sihirli değnekle bir anda normale dönmeyeceği artık belli. Aşı bulunana kadar bir dönem yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kalacağız. Bu işyerleri, boş vakitlerimiz, ulaşım ve tatil için de geçerli. Bunları yapabiliriz ama kısıtlamalara ve kurallara uymamız gerekecek."

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