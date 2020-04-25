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Koronavirüs Kalp hastası minik Erin koronayı yenmeyi başardı
DÜNYA

Kalp hastası minik Erin koronayı yenmeyi başardı

İngiltere'nin Greater Manchester şehrinde doğuştan kalp rahatsızlığı olan Erin Bates'e koronavirüs teşhisi konulmuştu. Solunum cihazına bağlı yaşayan minik Erin, yaşam mücadelesini kazandı ve hastalığı yendi.

Haber Merkezi Diğer
Minik Erin'in tedavisi bir süre daha devam edecek.
Minik Erin'in tedavisi bir süre daha devam edecek.

Greater Manchester şehrine bağlı Bury kasabasında doğuştan kalp rahatsızlığı olan Erin Bates'e koronavirüs teşhisi konulmuştu. Liverpool şehrindeki Alder Hey Çocuk Hastanesi’de tedavi altında olan altı aylık Erin’in, koronavirüs hastalığını yenmeyi başardığı belirtildi.

Minik Erin artık gülümsüyor.

Hastalığı atlattı

Daily Mail'in haberine göre, doktorlar, oksijen makinesine bağlı olan minik Erin'in ailesine, 6 aylık bebeklerinin koronavirüsü atlattığını bildirdi. Hastane personeli, Erin'i alkışlarla karşıladı. Erin'in babası Wayne, "Erin virüsü yendi. Birkaç iniş ve çıkış onu çok etkiledi, ancak insanların, koronavirüsün önceden hastalıklara sahip olanlar için bir ölüm cezası olması gerekmediğini bilmelerini isteriz" diye konuştu.

  • Mutluluğunu dile getiren baba Wayne, kızının gülümsediğini ve kendi kendine konuşmaya başladığını ifade etti. Kızlarının 2.3 kilo olarak dünyaya geldiğini belirten Wayne, Erin'in diğer tıbbi sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi göreceğini söyledi.
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