Koronavirüs Karantina sürecinde dağ yolundan ülke değiştirip sigara almaya giderken yakalandı
DÜNYA

Karantina sürecinde dağ yolundan ülke değiştirip sigara almaya giderken yakalandı

Pirene Dağları’nda bir adam, ucuz sigara almak için yürüyerek İspanya’ya geçmeye çalışırken mahsur kaldı. Fransız vatandaşı olan adam, helikopterle kurtarıldı. Kurtarma ekibi, dağlarda kaybolan adamı bitkin ve soğuktan titriyor halde bulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kimliği açıklanmayan adama, karantina kurallarını ihlalden 135 avro para cezası kesildi. Yerel polis teşkilatı Twitter’den “Bir kez daha hatırlatıyoruz: EVDE KALIN” mesajı attı. Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre İspanya sınırının 25 kilometre kuzeyindeki Perpignan’da yaşayan Fransız vatandaşı sınırı önce arabasıyla geçmeye çalıştı ama geri çevrildi. Bunun üzerine dağları bir yürüyüş patikasını takip ederek aşmaya karar verdi fakat yolda bir dereye ve dikenli çalıların arasına düştükten sonra yolunu kaybetti ve kurtarma ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

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