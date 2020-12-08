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Koronavirüs Karantinadaki sağlıkçı baba ve kızının diyalogu görenleri duygulandırdı Baba keşke yanına gelsem
TÜRKİYE

Karantinadaki sağlıkçı baba ve kızının diyalogu görenleri duygulandırdı: Baba keşke yanına gelsem

Bursa'nın İznik ilçesinde koronavirüse yakalanmasının ardından evinde karantinaya alınan sağlık çalışanı baba, kızı ile merdivenlerdeki diyaloğunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Babası Bülent Durmuş’a merdivenlerden seslenen minik Ecem, “Baba ne güzel sarılıyorduk seninle, sıkı sıkı yine sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim. Seninle oyun oynamak istiyorum baba. Ben sana uzak dururum, sen de diğer odaya gidersin. Sırayla öyle öyle oynarız olmaz mı baba” dedi.

Haber Merkezi AA
Karantinadaki sağlıkçı baba ve kızının diyalogu görenleri duygulandırdı.
Karantinadaki sağlıkçı baba ve kızının diyalogu görenleri duygulandırdı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde filyasyon ekibinde görev yaparken Kovid-19'a yakalanan Bülent Durmuş, evinin çatı katında karantinaya girdi.Eşi ve çocuğundan uzak duran baba, 5 yaşındaki kızı Ecem Loya Durmuş ile uzaktan yaptığı konuşmanın video kaydını sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede ilgi gören video, izleyenleri duygulandırdı. Ecem Loya Durmuş, videoda babasına, "Hatırladın mı bir akşam oyun oynadıktan sonra nasıl sarılıyorduk. Kucağında uyumak istiyorum. Baba keşke yanına gelebilseydim." diye sesleniyor.

Sağlık çalışanları: Dışarıdakiler maske takmazken biz 3 maske ile çalışıyoruz maskesiz insan görünce sinir oluyorum
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Sağlık çalışanları: Dışarıdakiler maske takmazken biz 3 maske ile çalışıyoruz maskesiz insan görünce sinir oluyorum

"Yine sarılacağız bir tanem"

Baba Durmuş da "Yine sarılacağız bir tanem, 2 gün sonra sıkı sıkı sarılacağız." yanıtını veriyor. Bilgilendirme videosu da paylaşan Durmuş, bütün sağlıkçılar gibi uzun zamandır Kovid-19 ile mücadele verdiğini anlattı. Bülent Durmuş, sürecin zorluğunu testi pozitif çıktıktan sonra daha iyi anladığını belirterek, "Aynı evin içinde ailemden ayrı kalmak, bu süreci yaşamak insanı psikolojik olarak mahvediyor. Bütün sağlıkçı arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Benim gibi hastalananlara 'geçmiş olsun' diyorum. Siz de evde kalın, kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşlarını koronavirüsten kaybeden sağlık çalışanları: Ne olur maske takın yalvarıyoruz
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Mesai arkadaşlarını koronavirüsten kaybeden sağlık çalışanları: Ne olur maske takın yalvarıyoruz

Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi
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Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi
Eskişehir'de 112 çalışanları koronavirüs ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor.

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