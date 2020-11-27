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Koronavirüs 6 gün sonra test yaptırın
TÜRKİYE

6 gün sonra test yaptırın

6 gün sonra test yaptırın

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yeşim Taşova, koronavirüslü kişilerle teması olanların test için aynı gün hastaneye gitmemesini istedi: Pozitif bir kişiyle temas ettiğinizde en erken 6 gün sonra testiniz pozitif çıkar. 6 günden önce yaptırdığınız testler negatif çıkacaktır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taşova, vaka artışının sürdüğünü ve herkesin kendine kısıtlama getirmesi gerektiğini söyledi.
Taşova, vaka artışının sürdüğünü ve herkesin kendine kısıtlama getirmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, son dönemde artan vaka sayılarını ve bunun nedenlerini değerlendirdi. Birçok faktörün vaka artışlarına neden olduğunu ifade eden Taşova, hastanelerde de yoğunlukların buna bağlı arttığını anlattı.

TEST YÜKÜ OLUR

  • Taşova, son günlerde hastane önlerinde test kuyruklarının oluştuğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Temaslı olan her kişi gidip test aldırıyor. Pozitif bir kişiyle temas ettiğinizde en erken 6 gün sonra testiniz pozitif çıkar. 6 günden önce yaptırdığınız testler negatif çıkacaktır. Testin pozitif olması için en önemli şartlardan biri hastalığın uygun evresinde almaktır. Bir kişiyle siz bugün temas ettiniz, o kişi bugün pozitif çıktı, hemen gidip test yaptırırsanız sonucunuz negatif olur. Bu sizi yanıltan bir şey. Belki 5-6 gün sonra sizin testiniz pozitif olacak ve virüsü aldıysanız 5-6 gün sonra bulgularınız başlayacak. ‘Bir kişiyle temas ettim hemen gidip test yaptırayım’ dediğiniz vakit bu testiniz pozitif çıkmaz. Bir bulgunuz, herhangi bir sıkıntınız yoksa o temastan sonra 5-6 günden önce testinizin pozitif çıkma olasılığı çok düşük. Bu da gerçekten hasta olan kişilerin tespit edilmesinde çok fazla test yüküyle sıkıntıya yol açıyor.”

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Yeşim Taşova

HERKES KENDİNİ KISITLAMALI

Son dönemde getirilen kısıtlamalara da değinen Taşova, vatandaşların önlem almadığı durumlarda bunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Taşova, vaka artışının sürdüğünü ve herkesin kendine kısıtlama getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Pandemilerde mücadelede, kişinin, devletin ve sağlık sisteminin alması gereken önlemler vardır. Bu üç ayaktan birinde bir aksama bizim pandemiyle mücadelemizin başarısız olmasına ya da istediğimiz başarıya ulaşamamamıza neden olacaktır” dedi.

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