Koronavirüs Kırk aileye her gün ücretsiz süt dağıtıyor İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanımız
İŞ DÜNYASI TÜRKİYE

Kırk aileye her gün ücretsiz süt dağıtıyor: İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanımız

Nevşehir'de bir mandıra işletmecisi, üç yıl önce devlet desteğiyle satın aldığı ineklerden elde ettiği sütün bir kısmını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde iş yerini kapatan veya ücretsiz izne ayrılan dar gelirlilere para talep etmeden veriyor. İşletmeci "Cumhurbaşkanımız ne zaman tamam derse biz de o vakte kadar sürdüreceğiz. İneklerimizi devlet vermişti, şimdi de bizim verme zamanımız diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Mandıracı Mehmet Akşit, günlük sütün bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
Mandıracı Mehmet Akşit, günlük sütün bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Uçhisar beldesinde 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının büyükbaş hayvan desteğinden faydalanarak mandıra kuran Mehmet Akşit (35), günlük sütün bir kısmını koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici süreyle iş yerini kapatan veya ücretsiz izne ayrılan ihtiyaç sahiplerine veriyor.

Akşit yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'ndan etkilenerek böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

  • Her gün yaklaşık 30-40 ihtiyaç sahibine 5 litrelik bidonlarla 150-200 litre süt dağıttığını dile getiren Akşit, bu sürecin geride bırakılacağını ancak birlik ve beraberlik ruhunun ilelebet yaşayacağına inandığını vurguladı.

Ücretsiz süt dağıtan mandıracı: İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanımız
FOTOĞRAF 6
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Uçhisar beldesinde 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının büyükbaş hayvan desteğinden faydalanarak mandıra kuran Mehmet Akşit (35), günlük sütün bir kısmını koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici süreyle iş yerini kapatan veya ücretsiz izne ayrılan ihtiyaç sahiplerine veriyor.
Title
Akşit yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'ndan etkilenerek böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.
Title
Her gün yaklaşık 30-40 ihtiyaç sahibine 5 litrelik bidonlarla 150-200 litre süt dağıttığını dile getiren Akşit, bu sürecin geride bırakılacağını ancak birlik ve beraberlik ruhunun ilelebet yaşayacağına inandığını vurguladı.
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Ne kadar talep olursa gücümüz yettiğince dağıtıyoruz <br> <br> Zor günlerde dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayan Akşit, şunları kaydetti: Turizm bölgesinde yaşadığımız için ücretsiz izne ayrılan birçok arkadaşımız oldu. Ne kadar talep olursa gücümüz yettiğince dağıtıyoruz. Sosyal medyadan numaralarımızı görenler arıyor, çiftliğimize yakın olanlar kendileri de gelip alabiliyor ya da aracımızla evlerine bırakıyoruz...
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Cumhurbaşkanımız ne zaman tamam derse biz de o vakte kadar sürdüreceğiz. İneklerimizi devlet vermişti, şimdi de bizim verme zamanımız diye düşünüyoruz.
Title
Ücretsiz süt dağıtan mandıracı 'İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanımız'
Ücretsiz süt dağıtan mandıracı: İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanımız
Nevşehir'de mandıra işletmecisi hayırsever Mehmet Akşit, üç yıl önce devlet desteğiyle satın aldığı ineklerden elde ettiği sütü, Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerini kapatan veya ücretsiz izne ayrılanlara para almadan dağıtıyor. Akşit "Cumhurbaşkanımız ne zaman tamam derse biz de o vakte kadar sürdüreceğiz. İneklerimizi devlet vermişti, şimdi de bizim verme zamanımız diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ne kadar talep olursa gücümüz yettiğince dağıtıyoruz"

Zor günlerde dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayan Akşit, şunları kaydetti:

"Turizm bölgesinde yaşadığımız için ücretsiz izne ayrılan birçok arkadaşımız oldu. Ne kadar talep olursa gücümüz yettiğince dağıtıyoruz. Sosyal medyadan numaralarımızı görenler arıyor, çiftliğimize yakın olanlar kendileri de gelip alabiliyor ya da aracımızla evlerine bırakıyoruz. Cumhurbaşkanımız ne zaman tamam derse biz de o vakte kadar sürdüreceğiz. İneklerimizi devlet vermişti, şimdi de bizim verme zamanımız diye düşünüyoruz."

Bakan açıkladı: Yeni yardım ödemesi başlıyor, 1000 lira evlere getirilecek
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Koronavirüs salgını nedeniyle hükümet ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürüyor. İlk faz yardım ödemelerinin ardından projenin ikinci ayağına geçildi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahiplerine 1000’er lira dağıtımın süreceğini açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde 2.1 milyon kişiye ilk dağıtımı tamamlanan 1000’er lira desteğin 3 fazda yapılması kararlaştırıldı.
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İlk destekten faydalananlar dışında 2.3 milyon kişiye daha 1000’er lira dağıtılacak.
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Herhangi bir başvuru olmaksızın yapılacak bu yardım sosyal mesafenin korunması nedeniyle evlere gönderilecek.
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3’ÜNCÜ FAZ YARDIM DA BAŞLAYACAK <br> <br> Bakan Selçuk, ikinci faz yardımların ardından 3’üncü faz yardımların da başlayacağını duyurdu.
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1 ve 2. yardımdan faydalanmayan farklı kişilere verilecek olan yardımın tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
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Üçüncü faz yardıma e-devlet üzerinden başvuru yapılacak. Böylece ihtiyaç sahibi tüm kesimlere ulaşılmış olacak.
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Yeni yardım ödemesi başlıyor! 1000 lira evlere getirilecek
Title
Yeni yardım ödemesi başlıyor! 1000 lira evlere getirilecek
Bakan açıkladı: Yeni yardım ödemesi başlıyor, 1000 lira evlere getirilecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye daha 1000 lira yardım yapılacağını açıkladı.

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