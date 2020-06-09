KKTC’de turizmcilerden tabutlu, şezlonglu eylem: Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz

Başbakanlık binasının önünde toplanan eylemciler, "Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz", "Tekrar turizm" sloganları attı.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde karantina ve seyahat yasaklarının kalkmasına rağmen bir çok ülkede turizm sektörü zor günler geçiriyor.

Turizm cenneti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet, turizm sektörüne karşı gerekli önlem planı oluşturmadığını gerekçesiyle turizm işletmecileri tarafından protesto edildi. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Başbakanlık önünde eylem yaptı. Eyleme, Otelciler Birliği ile turizm sektörüyle ilgili diğer meslek grupları temsilcileri destek verdi.

Başbakanlık binasının önünde toplanan eylemciler,



TABUTLAR VE ŞEZLONGLARLA BAŞBAKANLIK BİNASINDA TOPLANDILAR

Eylemciler, ülke turziminin öldüğüne dikkat çekmek için üzerinde "KKTC Turizmi" yazan tabutu cenaze marşı eşliğinde Başbakanlık önüne bıraktı. Başbakanlık binasının önünde toplanan eylemciler, "Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz", "Tekrar turizm" sloganları attı.

Başbakanlık önüne her kabine üyesi için şezlong getiren eylemciler, ülkeye olan uçuşların durdurulmasını protesto etti.

Eylemde

BAŞBAKAN TATAR: PROTESTOYU DOĞRU BULMUYORUM

KITSAB Başkanı Orhan Tolun eylemcilere hitap ettiği konuşmada, "Ülkeye 1 milyon 100 turist getiren, ekonomiye yüzde 60 katkı sağlayan ve 54 sektöre iş imkanı yaratan bizleri yok sayamazsınız. Bu tsunaminin ilk dalgalarıdır" dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da yapılan eylemi doğru bulmadığını açıkladı.

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