KKTC bölgenin Singapur’u olur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC devlet kanalı Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) soruları yanıtladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve hükümetle uzun zamandır üzerinde çalıştıkları konular olduğunu aktaran Oktay, "Biz, KKTC ile ilgili çalışırken KKTC'ye bir bütün olarak bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hükümetlerimizin de yaklaşımı böyle olmuştur" ifadesini kullandı.

KKTC'nin gelirlerinin temelinde turizm ve eğitim bulunduğuna işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

KKTC'nin yaklaşık 1 milyar dolara yakın turizm geliri, 850 milyon dolarlık ise eğitim geliri var. Kovid-19 olmasaydı, bizim 2020 hedefimiz çok farklıydı, KKTC için de çok farklıydı, neredeyse rakamları iki katına çıkarma hedefimiz vardı. Kovid-19 olunca yeniden revize etmek durumunda kaldık.

YAPISAL DÖNÜŞÜM ŞART

Türkiye'nin KKTC'de yapısal bir dönüşümün gerçekleşmesini arzu ettiğini kaydeden Oktay, "KKTC'de anormal bir bürokrasi bulunuyor. Yatırımcının önünü açmak zorundayız. KKTC'yi bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz. Öyle bir adaya dönüştürürüz ki, bölgesinin Singapur'u olur" dedi.

BEDELİ NE OLURSA OLSUN

Kapalı Maraş ile ilgili bir soru üzerine Oktay, buranın KKTC’nin toprağı olduğunu ve Türkiye'yi de KKTC’den ayrı düşünmediklerini söyledi. Oktay, "Bedeli ne olursa olsun Doğu Akdeniz ve Kapalı Maraş ile ilgili olarak KKTC hükümetinin arkasındayız. Bizim arzumuz, Maraş'ın bir an önce tekrar ekonomiye kazandırılması" diye konuştu.