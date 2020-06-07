Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem KKTC bölgenin Singapuru olur
POLİTİKA

KKTC bölgenin Singapur’u olur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu söyledi. Oktay, “KKTC’yi bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz. Öyle bir adaya dönüştürürüz ki bölgesinin Singapur’u olur. Ancak bu kadar aşırı korumacı yaklaşım ve kurallarla bir yere gidemeyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC devlet kanalı Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) soruları yanıtladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve hükümetle uzun zamandır üzerinde çalıştıkları konular olduğunu aktaran Oktay, "Biz, KKTC ile ilgili çalışırken KKTC'ye bir bütün olarak bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hükümetlerimizin de yaklaşımı böyle olmuştur" ifadesini kullandı.

KKTC'nin gelirlerinin temelinde turizm ve eğitim bulunduğuna işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

KKTC'nin yaklaşık 1 milyar dolara yakın turizm geliri, 850 milyon dolarlık ise eğitim geliri var. Kovid-19 olmasaydı, bizim 2020 hedefimiz çok farklıydı, KKTC için de çok farklıydı, neredeyse rakamları iki katına çıkarma hedefimiz vardı. Kovid-19 olunca yeniden revize etmek durumunda kaldık.

YAPISAL DÖNÜŞÜM ŞART

Türkiye'nin KKTC'de yapısal bir dönüşümün gerçekleşmesini arzu ettiğini kaydeden Oktay, "KKTC'de anormal bir bürokrasi bulunuyor. Yatırımcının önünü açmak zorundayız. KKTC'yi bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz. Öyle bir adaya dönüştürürüz ki, bölgesinin Singapur'u olur" dedi.

BEDELİ NE OLURSA OLSUN

  • Kapalı Maraş ile ilgili bir soru üzerine Oktay, buranın KKTC’nin toprağı olduğunu ve Türkiye'yi de KKTC’den ayrı düşünmediklerini söyledi. Oktay, "Bedeli ne olursa olsun Doğu Akdeniz ve Kapalı Maraş ile ilgili olarak KKTC hükümetinin arkasındayız. Bizim arzumuz, Maraş'ın bir an önce tekrar ekonomiye kazandırılması" diye konuştu.

Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya KKTC'den tepki
DÜNYA
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya KKTC'den tepki
Abone Ol Google News
Gerçek yüzünü gördük

Gerçek yüzünü gördük

​İletişim Başkanı Altun, Antifa'yı değerlendirdi.
İlhak protesto edildi

İlhak protesto edildi

​Tel Aviv'deki protestoya ABD'li senatör de destek verdi.
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Vefat eden sayısı 21, iyileşen sayısı bin 922.
Libya'da sıcak saatler

Libya'da sıcak saatler

​Ordu, Sirte kentini darbeci Hafter militanlarından geri aldı.
Yusufeli Barajı açıklaması

Yusufeli Barajı açıklaması

"Ekonomimize yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak."
Dev projelerde sona doğru

Dev projelerde sona doğru

​Erdoğan: Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı.
Bakan fotoğrafını paylaşmıştı

Bakan fotoğrafını paylaşmıştı

​"Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım."
Libya'da tarih<br>yeniden yazıldı

Libya'da tarih
yeniden yazıldı

Hafter'in darbe rüyasını SİHA'lar bitirdi.
Adalar'da<br>ulaşım skandalı

Adalar'da
ulaşım skandalı

Kaçak elektrikli faytonlarla yolcu taşımaya başladılar.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
13 günlük<br>tarihi rekor

13 günlük
tarihi rekor

Tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı.
En büyük<br>darbe terördür

En büyük
darbe terördür

Bakan Soylu'dan muhalefetin iddialarına sert cevap.
Faturalar<br>normalleşiyor

Faturalar
normalleşiyor

​Borcu olanlar 1 Temmuz sonrasına dikkat!
Trabzon'a demir attı

Trabzon'a demir attı

Yerli sondaj gemisi Karadeniz için hazırlık yapıyor.
45 kişiye koronavirüs bulaştırdılar

45 kişiye koronavirüs bulaştırdılar

Yasağa rağmen nişan yapanlara 86 bin lira ceza.
İlk adım<br>mahkum takası

İlk adım
mahkum takası

Taliban ile müzakerelerin yolu açılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.