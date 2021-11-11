KKTC'den acı haber: 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, iki yıldır dünyanın her ülkesi gibi KKTC'nin de mücadele ettiği Kovid-19 salgını dolayısıyla 8 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sucuoğlu, karın ağrısıyla hastaneye başvuran çocuğa yapılan testler sonucunda Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirterek "Acilen Acil Durum Hastanemize sevk edilip entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayata tutunamamıştır. Ülkemizde büyük üzüntü yaratan bu olay bizleri de derinden üzmüştür. Küçük kızımıza Allah’tan rahmet dilerim. Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halka aşı olmaları çağrısında bulunan Sucuoğlu, hijyenin önemini vurguladı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Tatar, mesajında "Minik Ceren'imizi kaybetmenin çok büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Henüz 8 yaşındaydı. Lefkoşa Güneş Spor Kulübü Badminton Sporcusu minik Ceren'imizi rahmetle anar, acılı ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. Acımız çok büyük, Kovid-19'u ciddiye almaya devam etmeli, sürekli tedbirli olmayı unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, "8 yaşındaki bir çocuğu kaybettik. Bu ölüm ülkeyi sarstı, hepimiz çok üzgünüz." dedi.

Pilli, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuğun Meryem Ceren Kırma olduğunu belirterek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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FOTOĞRAF 19 İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde yaşayan 103 yaşındaki Ayşi Üzüm, koronavirüs aşılarının yapılmasıyla kendini daha güvende hissediyor. 76 yaşındaki Fatma Oğuz, 10 senedir tüm ihtiyaçlarını karşıladığı annesine bir bebek gibi bakıyor. Tüm dünyada yayılan koronavirüse yakalanmayan Ayşi Nine, 2 doz aşısını yaptırdığını söyledi. Esprili bir şekilde dağlara çıkıp tüm köye yetecek kadar pancar toplamak istediğini dile getiren Ayşi Nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fakir fukaranın babası olduğunu ifade etti. Yıllardır yaşanan zorlu süreçleri tarihi yaşına rağmen unutmayan Ayşi Nine, ‘Ben artık yaşlandım. 2 tane aşı yaptım ve bu aşılardan sonra daha iyiyim. Artık dağlara gideceğim ve pancar toplayacağım. Allah aşı yapanlardan razı olsun, onlar sayesinde çok iyiyim. Herkes aşılarını olsun. Ben 10 senedir kızımın evindeyim. Bana gözü gibi bakıyor. Her şeyimle ilgileniyor. Torunlarımla beraber ben onlara her zaman duacıyım. Allah devletimizden de razı olsun” dedi. “Ben yaşadıkça anneme gözüm gibi bakacağım” <br>diyen 76 yaşındaki Fatma Oğuz ise “Benim annem 103 yaşında, şükür hiçbir şekilde koronavirüs hastalığı geçirmedi. Buna rağmen 2 aşısını yaptık. Babamın ölmesiyle ben yıllardır gözüm gibi anneme bakıyorum. Ben yaşadıkça ona bakacağım ve yaşına rağmen ona bebek gibi bakacağız. O aslında bu evin neşesi, onunla varız. İnan bu aşılar çok iyi geldi, herkes aşılarını yapsın. Çok faydalı olduğunu gördük. İnşallah bu hastalıktan da tez zamanda kurtuluruz” şeklinde konuştu. Koronavirüs geçirmeyen 103 yaşındaki nineden aşı uyarısı: Herkes aşılarını olsun Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 76 yaşındaki kızıyla yaşayan ve bugüne kadar koronavirüs geçirmeyen 103 yaşındaki Ayşi Üzüm, herkese aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

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FOTOĞRAF 5 Romanya'da yaşayan Costan çiftinin 4 yaşındaki oğulları Eduard, 1,5 ay önce ailesiyle birlikte koronavirüs geçirdi. Enfeksiyonu atlattıktan 3 hafta sonra denize giden minik çocukta, mide bulantısı ve ateş görüldü. Doktorların menenjit olduğunu düşündüğü Eduard'a birçok antibiyotik tedavisi uygulandı. Tedavilere yanıt vermeyen, hastalığı iyice ilerleyen talihsiz çocuk, yemek yememeye, yürüyememeye ve sürekli uyumaya başladı. Ülkesinde doktorların 'uyutun' dediği minik çocuk, ambulans uçakla Türkiye'ye sevk edildi. Eduard, İstanbul'da geçirdiği ameliyatlar sonrasında sağlığına kavuştu. Uyku halinden uzaklaşan çocuk, yeniden yürümeye, yemek yemeye başladı. BİRAZ DAHA KALSAYDI KOMAYA GİRECEKTİ<br><br>Yaşadığı süreci anlatan anne Anka Costan, çocuğunun uyku halinde kalmasından çok korktuğunu belirterek, \"Çocuk çok kötüydü biraz daha kalsaydı komaya girecekti. Buraya akşam geldi sabah da ameliyata girdi. Ameliyattan sonra çok iyi oldu. Yürümeye, yemeye başladı. Çabuk toparlandı\" dedi. TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİM HALİYLE HİÇ ALAKASI YOK<br><br>Yanlış tedavi sonrası Türkiye'ye ambulans uçakla geldiklerini belirten anne, “Çok memnunum. Getirdiğim çocuğumla hiçbir alakası yok. Konuşuyor, yürüyor. 3 hafta hiç yürümedi. Çok çok çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.<br><br>Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Hakan Şimşek'e de teşekkür eden anne Costan, “Hocam çocuğuma bir ameliyat yaptı ve hayatını kurtardı ona çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu. SADECE SOLUK ALIP VERİYORDU<br><br>Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakan Şimşek, Eduard'ın ilk geldiğinde sadece soluk alıp verebildiğini ve hiçbir şeye katılımı olmadığını söyledi.<br><br>Şimşek, “Önceki filmlerle tomografileri kıyasladık. Bu kıyaslamada gördüğümüz şey akut olarak gelişmiş bir hidrosefaliydi. Beyin içindeki dolaşan sıvı basıncının yakında dönemde kabul edilemeyecek, çocuğun da bunu tolere edemeyeceği şekilde yükselmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu hayati tehlike yaratan bir tablo\" dedi.<br> KORONAVİRÜS ENFEKSİYONLARINDAN SONRA GÖRÜLEBİLEN BİR TABLO<br><br>Hidrosefaliyi, çocuk ve gençlerde görülmeye başlanan koronavirüs enfeksiyonlarının artık etkilerinden biri olarak tanımlayan Op. Dr. Şimşek, “Bu durumun iyi yönetilmesi lazım. Hastamızın hızlı bir şekilde ameliyatını yaptık. Endeskopik olarak kapalı yöntemle operasyonu gerçekleştirdik. Aynı seansta hidrosefali tedavisi için spesifik bir ameliyat gerçekleştirdik. Kataterini taktık. 4-5 gün kadar içerdeki beyin omurilik sıvısını tahliye ettik. Bu esnada kültürlerimizi aldık. Ertesi gün ameliyattan sonra ufaklığın klinik tablosu düzeldi, hepimiz çok sevindik. Tekrar yaşama tutundu, ayıldı. Yemeye, oturmaya, yürümeye başladı, hareketleri düzeldi\" diye konuştu.<br><br>HASTA OLARAK GELDİĞİ UÇAKTA YOLCU OLARAK DÖNECEK<br><br>Eduard'ın şu an gayet iyi durumda olduğunu belirten Op. Dr. Şimşek, “Hasta geldiği uçakta yolcu olarak dönecek. Koronavirüs enfeksiyonu sonraki dönemde beynin belli bölgelerine yerleşip orada kalıyor. Santral sinir sistemini hemen terk etmiyor. Dolayısıyla uzun dönemde başka sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Yakın zamanda literatürde de benzer vaka serileri bireysel bazda da çıkmaya başladı\" ifadelerini kullandı. Koronavirüs sonrası sürekli uyuyordu: 4 yaşındaki çocuk Türkiye'de uyandı Romanya'da yaşayan 4 yaşındaki Eduard Costan, koronavirüsü atlattıktan sonra kusma, mide bulantısı ve ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan, sürekli uyumaya başlayan ve yürüyemez hale gelen çocuğa ülkesinde müdahale edilemedi. Doktorların 'uyutalım' dediği minik çocuk, Türkiye'de geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

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FOTOĞRAF 9 Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk, 64 torun sahibi Nuriye Özkan’ın yüksek ateş belirtisi ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınıp tedavisine başlanan Nuriye Özkan kısa sürede sağlığına kavuştu. Daha önce 2 doz Covid-19 aşısını yaptıran Özkan, 3’üncü doz aşısı için gününü bekliyor. ‘HERKES TEDBİRİNİ ALSIN AŞILARINI OLSUN’<br><br>Hastalığın şakası olmadığını söyleyen Özkan, “106 yaşındayım. Midemden ve kalbimden ameliyatlıyım. Astım, bronşit hastalığım da var. Yaşlılık da var, rahatsızlandım. Beni hastaneye getirdiler. Sonra bu hastalığa yakalandığımı söylediler. Benim hiçbir yerden haberim olmadı. Yaşlılıktan dolayı ağrılarım zaten vardı... Hastalandığımı anlamadım bile. Abdest alırken başıma su veriyordum bir baktım ki başımdan alev atıyor. Evde karantinaya aldılar bizi. Gelinim de hastalanmış. Ama hepimizin aşıları yapılmıştı. Hastalığı atlattık. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Herkes tedbirini alsın aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu şimdi durumum” diye konuştu. ‘ANNEM HASTALIĞI EVDE ATLATTI’<br><br>Koronavirüse karşı en büyük silahın aşı olduğunu belirten Nuriye Özkan’ın oğlu Temel Özkan da, “Annemi aşı olmaya ikna ettik. İki doz aşısını oldu. Daha sonra bize sıra geldi, bizler de aşımızı olduk. İlk annem koronavirüse yakalandı. Daha sonra benim eşime geçti hastalık. Evde karantina sürecimiz başladı, 12 günün ardından hastalığı atlattık... Biz hep haberlerde izliyorduk hastalığın çok zor atlatıldığını. Ama çok şükür aşıların büyük etkisi var. Hiçbir şey anlamadan hastalığı 106 yaşındaki annem evde atlattı. Aşıdan halen daha korkan, endişe eden insanlar var. Aşı bu hastalığa karşı bizim silahımız. Hiç kimse çekinmesin aşısını olsun. Yoksa sonradan çok pişman olurlar” dedi.<br> 106 yaşındaki Nuriye Nine koronavirüsü yendi: Sağlığımı aşıya borçluyum Trabzon'da yaşayan astım ve kalp hastası Nuriye Özkan (106), yakalandığı koronavirüsü evde gördüğü tedavi ile yenmeyi başardı. Sağlığını yaptırdığı 2 doz Covid-19 aşısına borçlu olduğunu söyleyen Özkan, “Herkes tedbirini alsın, aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu” dedi.

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