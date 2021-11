KKTC'den acı haber: 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü

Yıllardır yaşanan zorlu süreçleri tarihi yaşına rağmen unutmayan Ayşi Nine, ‘Ben artık yaşlandım. 2 tane aşı yaptım ve bu aşılardan sonra daha iyiyim. Artık dağlara gideceğim ve pancar toplayacağım. Allah aşı yapanlardan razı olsun, onlar sayesinde çok iyiyim. Herkes aşılarını olsun. Ben 10 senedir kızımın evindeyim. Bana gözü gibi bakıyor. Her şeyimle ilgileniyor. Torunlarımla beraber ben onlara her zaman duacıyım. Allah devletimizden de razı olsun” dedi.