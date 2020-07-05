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Konya haberleri... Sağlık görevlisi çift koronavirüsü yenip görevine döndü

Konya'da sağlık görevlisi çift koronavirüsü yenip görevine döndü

Konya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda birlikte görev yapan Özpınar çifti, 2 ay önce koronavirüse yakalandı. Koronavirüsü yenen çift, yeniden görevlerinin başına döndü. Koruyucu kıyafetlerini giyen Özpınar çifti, koronavirüs hastalarının yardımına koştu. Çift, 3’üncü evlilik yıl dönümlerini de nöbette kutladı.

Haber Merkezi DHA
Görev yaptıkları istasyonda gelen vaka ihbarlarına birlikte giden çift, koruyucu kıyafetlerini giyip koronavirüs hastalarının yardımına koştu.
Görev yaptıkları istasyonda gelen vaka ihbarlarına birlikte giden çift, koruyucu kıyafetlerini giyip koronavirüs hastalarının yardımına koştu.

Beyşehir ilçesinde aynı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan çiftten Tayfun Özpınar (27), 2 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Özpınar’ın yapılan testi pozitif çıktı. Aynı yaştaki eşi Ayşenur’un da herhangi bir belirti olmamasına rağmen yapılan testi pozitif çıktı. Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Özpınar çifti, 5 günlük tedavinin ardından evlerinde karantinaya alındı.

DHA
Yaklaşık 20 gün boyunca karantina kalan Ayşenur ve Tayfun Özpınar çifti koronavirüsü yendikten sonra yeniden görevlerinin başına döndü.

Koronavirüsü yenip hastaların yardımına koştu

Yaklaşık 20 gün boyunca karantina kalan Ayşenur ve Tayfun Özpınar çifti koronavirüsü yendikten sonra yeniden görevlerinin başına döndü.

Görev yaptıkları istasyonda gelen vaka ihbarlarına birlikte giden çift, koruyucu kıyafetlerini giyip koronavirüs hastalarının yardımına koştu.

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Vakalara gittiğinde önerilerde bulunduğunu söyleyen Ayşenur Özpınar, ''İlk başta eşimin ateşi çıktı. Benim hiçbir belirtim yoktu. Önemli olan ve korkulan da bu zaten. Bilmeden insanlara hastalık bulaştırma riski taşıyor olmam. Hiçbir şikayetim ve belirtim yoktu, etrafıma bulaştırmaktan korkuyordum. Şimdi iyileştim ve işimin başına döndüm. Önceden dikkat ediyordum ama şimdi daha çok dikkat ediyorum. Vakalara gittiğimde de onlara önerilerde bulunuyorum. Basite almamalarını, daha dikkatli olmalarını söylüyorum" dedi.

DHA
Görev yaptıkları istasyonda gelen vaka ihbarlarına birlikte giden çift, koruyucu kıyafetlerini giyip koronavirüs hastalarının yardımına koştu.

Nöbette evlilik yıldönümü

Koronavirüsü yendikten sonra yeniden hastaların yardımına koşan Özpınar çifti, 3’üncü evlilik yıldönümlerini de nöbette geçirdi. Nöbette ve eşiyle bir arada evlilik yıldönümü geçirdiğini söyleyen Ayşenur Özpınar, "Bugün de evlilik yıl dönümüz. 3 yıl önce bugün evlenmiştik. Evlilik yıldönümümüzde de nöbetteyiz ve bir aradayız. İnşallah gelecek senelerde böyle bir sorunumuz kalmaz diye düşünüyorum. Dikkat edersek tüm dünya olarak, Türkiye olarak rahata kavuşuruz diye umut ediyorum" diye konuştu.

DHA
Görev yaptıkları istasyonda gelen vaka ihbarlarına birlikte giden çift, koruyucu kıyafetlerini giyip koronavirüs hastalarının yardımına koştu.

Koronavirüsü yenen çiftten uyarı


Koronavirüsü atlatan çift vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Hiçbir belirti olmamasına rağmen testinin pozitif çıktığını söyleyen Ayşenur Özpınar, "Kesinlikle basite almasınlar, maske kuralına uysunlar. Sandıkları gibi değil, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık. Biz vatandaşlar için çalışıyoruz, verdiğimiz emekler boşa çıksın istemiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Tayfun Özpınar da, ''Biz bu hastalığın bu kadar hafife alınmaması gerektiğini öğrenmiş olduk. O kadar korunmamıza rağmen, tedbirlerimize rağmen bize de bulaştı. Hastalığı atlatmamızın ardından da görevimizin başına döndük. Şimdi daha dikkatli olmaya gayret ediyoruz. Kalabalıkların içerisine girmiyoruz. Vakalara giderken ya da sokaktayken acaba yeniden hastalığa yakalanır mıyız korkusu oluyor. Vatandaşlara bu hastalığı bu kadar hafife almamalarını öneriyoruz. Bu hastalık bu kadar basit bir hastalık değil. Maskelerini taksınlar sosyal mesafelerine dikkat etsinler" şeklinde konuştu.

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