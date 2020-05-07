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Koronavirüs Koronavirüsü yenip hastalara şifa olacaklar 4 doktor immün plazma bağışladı
TÜRKİYE

Koronavirüsü yenip hastalara şifa olacaklar: 4 doktor immün plazma bağışladı

Rize'de koronavirüs tedavilerinin ardından görevlerine dönen 4 doktor, immün plazma bağışında bulundu. Doktor Nadir Emlek de "14 gün tedavi gördüm. Tedavimin ardından da iyileştim. Daha sonra plazma bağışında bulundum. İnşallah bu plazmanın hastalara şifa olmasını diliyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
4 doktor koronavirüsü yenip görevlerinin başına geri döndü.
4 doktor koronavirüsü yenip görevlerinin başına geri döndü.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktorlar Nadir Emlek, Muhammet Öztürk, Muhammet Mürsel ve Ünsal Bağın'a görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan doktorlar, hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 haftadır tedavi gören doktorlar, sağlığına kavuştu.

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Göreve döndüler

Görevlerine başlayan doktorlar immün plazma bağışında bulundu. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, koronavirüsü yenen doktorların plazma bağışına katkıda bulunduklarını belirterek, “Doktorlarımızın arasında üç kere plazma bağışında bulunan arkadaşlarımız var. Öncelikle Kızılay'a plazma bağışını destekliyoruz” dedi.

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  • Doktor Muhammet Öztürk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, “12 gün evde karantinada kaldım. Daha sonra tedavinin ardından göreve başladım. 28 gün sonra ilk plazma bağışında bulundum. Bir daha da bulunacağım” diye konuştu.

Hastalara şifa olacak

Doktor Nadir Emlek de "14 gün tedavi gördüm. Tedavimin ardından da iyileştim. Daha sonra plazma bağışında bulundum. İnşallah bu plazmanın hastalara şifa olmasını diliyorum” dedi.

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