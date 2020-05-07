Koronavirüsü yenip hastalara şifa olacaklar: 4 doktor immün plazma bağışladı Rize'de koronavirüs tedavilerinin ardından görevlerine dönen 4 doktor, immün plazma bağışında bulundu. Doktor Nadir Emlek de "14 gün tedavi gördüm. Tedavimin ardından da iyileştim. Daha sonra plazma bağışında bulundum. İnşallah bu plazmanın hastalara şifa olmasını diliyorum” dedi.



Haber Merkezi 07 Mayıs 2020, 17:18 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2020, 17:24 DHA