Korona onlara vız gelir: Hastalığı yenip yine vatandaşlar için hizmete koştular Koronavirüse karşı en büyük mücadeleyi veren sağlık çalışanları bir kez daha alkışları üzerine topladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisinde görev yapan 4 sağlık personeli koronavirüsü yenerek alkışlarla görevlerine geri döndü..

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 13:49 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 13:59 İHA