Korona sorumlusu personel: 10 kişi ve üstünde personel çalıştıran şirketlerde şart olacak

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” güncellenerek rehbere “İş yerlerinde personele yönelik alınması gereken önlemler” başlığı eklendi. Rehberde, personelin Kovid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek. Kovid-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar,Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecek. Personel, tümü kuralına uygun olarak ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takacak.

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PLAZALARA ONLİNE TOPLANTI

Plazalar ile ilgili alınması gereken önlemler de belirlendi. Plaza giriş ve çıkışına pedallı çöp kutusu konulacak ve düzenli olarak boşaltılacak. Plazadaki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Mümkünse plazaya gelen tüm ziyaretçilerin kaydı tutulacak. Toplantılar dijital ortamda online yapılacak, zorunlu olmadıkça salon toplantıları yapılmayacak.

MEVSİMLİK İŞÇİLERE TEMSİLCİ SEÇİLECEK

Mevsimlik tarım işçileri için alınan önlemler de belirlendi. İşçiler kontrollü olarak konaklayacakları alana geldiklerinde il, ilçe emniyet müdürlüğüne haber verecek. Çevrede yaşayanlar ile sosyal temasları olmayacak. Yeteri sayıda maske işveren aracı tarafından sağlanacak. Günlük ihtiyaçlarını sağlamaları için temsilci seçilecek. Bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin edecek. Bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapamayacak. Çadırlar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak.

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