Mevsimlik işçilerin çocukları okullu oldu

Doğu Karadeniz’e fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin çocukları, 'Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi' kapsamında, eğitime tabi tutuluyor. Velileri bahçede fındık toplarken, çocuklara eğitimler veriliyor. Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanda kurulan prefabrik sınıflarda çocuklar her türlü imkanı bulabiliyor.

250 ÇOCUK FAYDALANIYOR

Ordu Valiliği ve Altınordu Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje kapsamında görevlendirilen öğretmenler, çocuklara hem ders veriyor, hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Yaklaşık 250 çocuk, Türkçe, matematik, fen ve diğer alanlarda eğitime tabi tutuluyor. Saat 09.00’da derse başlayan çocuklar, öğle molasında kendilerine verilen yemekleri yiyor, daha sonra saat 17.00'ye kadar tekrar eğitim alıyor. Eğitimlerin eylül ayının ilk haftasına kadar süreceği bildirildi.

TÜRKİYE’DE MODEL PROJE BİR OLACAK

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, çok güzel bir proje olduğunu belirterek, "Burası Türkiye’de model proje olarak başlamıştır. Burada eğitimle ilgili önemli hizmetler veriliyor. Okul öncesi eğitim ve okuma-yazma konusunda yeterli bilgileri olmayanlar için okuma-yazma sınıflarımız, daha sonra 1'den 8'e kadar sınıflardaki çocuklarımızın mevsimlik tarım işleriyle iştigal etmesinden dolayı diğer yörelerde alamadıkları eğtimleri burada Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi olmak üzere geri kaldıkları dersleri bir aylık sürede gidermeye çalışıyoruz” dedi.